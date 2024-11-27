我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

2歲小女孩跋涉3千公里偷渡美國 非法移民悲歌

賀錦麗敗選後影片現身 眼神詭異「不對勁」

A&F連續第六季銷售雙位數成長 看好假日季業績

財經新聞組／綜合報導

Abercrombie & Fitch不會那麼快就放棄桂冠。該服裝公司在連續第六季實現兩位數銷售成長、並且上季業績再度超出預期後發布了強勁的假日季財測。該公司前執行長傑佛瑞(Mike Jeffries)最近因性交易被捕一事似乎並未影響業績。

該公司截至11月2日當季淨利1.3198億元，合每股2.50元，高於預期的2.39元；而去年同期為9620萬元，合每股1.83元。

銷售額增至12.1億元，高於預期的11.9億元，也較上年同期的10.6億元成長約14%。

對於最重要的假期購物季，Abercrombie預計銷售額將成長5%至7%，高於LSEG分析師預期的4.8%。預計全年銷售額將成長14%至15%，高於先前預期的12%至13%；也高於LSEG分析師先前預期的成長12.1%。

執行長霍洛維茲(Fran Horowitz)在財報聲明中發表了積極言論，略去她上季提到的「日益不確定的環境」擔憂：「隨著跨地區和品牌的全面成長，我們利用我們的區域策略和營運模式繼續高水準執行。我們每個地區本季都實現兩位數成長，其中美洲成長14%，歐洲、中東和非洲成長15%，亞太地區成長了32%。」

Abercrombie和Hollister品牌的可比銷售額分別成長11%和21%。霍洛維茲指出，去年Abercrombie和Hollister分別實現26%和7%的強勁成長。

在他領導下，Abercrombie已成為零售業最大贏家之一。它去年公布強勁業績，目前仍在這些數字的基礎上繼續發展。

為了保持成長趨勢，霍洛維茲正在尋求國際市場的成長。Abercrombie也跨入新類別，例如其婚禮系列以及最近與NFL的合作。該公司還專注於開發針對Z世代購物者的Hollister連鎖店，並確保該品牌與以千禧世代為主的Abercrombie有所區別。

本季Hollister銷售額成長14%，占總營收近半。

零售業 Fitch NFL

上一則

要看特斯拉臉色？馬斯克若採「1動作」 中國車廠恐全被打趴

下一則

財經簡訊

延伸閱讀

購買或收到二手禮物 調查：年輕世代不介意

購買或收到二手禮物 調查：年輕世代不介意
美另類數據平台快速發展 彙整數千人消費習慣抓牢顧客

美另類數據平台快速發展 彙整數千人消費習慣抓牢顧客
中華隊奪冠╱菜鳥封神…賽前沒人看好 14人奇蹟之旅

中華隊奪冠╱菜鳥封神…賽前沒人看好 14人奇蹟之旅
本最被看好卻險翻船…貝森特靠「公關」在財長肉搏戰中勝出

本最被看好卻險翻船…貝森特靠「公關」在財長肉搏戰中勝出

熱門新聞

隨著科技公司和各地公用事業砸錢打造AI基建，日本線纜製造商Fujikura成為標準的「鋤與鏟」投資題材。路透

今年飆漲400% AI讓這間139歲的公司股價一飛衝天

2024-11-25 13:06
蛋價一旦上揚就很難回跌，而且會帶動蛋製品價格走升。（美聯社）

蛋價升至天花板 禽流感和假期需求是主因

2024-11-24 21:52
輝達第三季財報在盤後公布的數字，上季獲利和營收都超出預期，顯示AI的需求依然強勁，但第三季營收成長率是4季來，首度降至兩位數的94%。歐新社

道指上揚 Nvidia財報超出預期 目標百貨重挫

2024-11-20 17:18
（路透）

AI晶片銷售強勁 Nvidia財報財測超預期

2024-11-20 17:05
為Mate70系列預熱，華為終端19日上午連發三部宣傳影片，值得注意的是，每一部宣傳文案中，均帶有「Mate有真AI」的標籤，第一部宣傳影片中，華為打出了「一抓一放，掌控全場」的宣傳標語。影片截圖

AI成Mate70最大賣點？華為預告片劇透3大功能

2024-11-19 16:28
瑞銀在最新報告中認為全球正在經歷「咆哮的20年代」，預測明年底前史坦普500指數將升抵6,600點。（路透）

全球股市「咆哮的20年代」再現 史坦普明年底前可能升抵6600點

2024-11-22 07:20

超人氣

更多 >
美國人目標在65歲退休 卻因現實狀況提早於62歲就退

美國人目標在65歲退休 卻因現實狀況提早於62歲就退
退休存款放哪最安全 專家推薦這3個地方

退休存款放哪最安全 專家推薦這3個地方
核武攻擊只需2分鐘 俄逃兵揭核基地驚人內幕

核武攻擊只需2分鐘 俄逃兵揭核基地驚人內幕
非憑空喊價 川普對中國拉高關稅 60%稅率是這麼算出來的

非憑空喊價 川普對中國拉高關稅 60%稅率是這麼算出來的
新聞周刊：川普開徵關稅後 7大項目首當其衝

新聞周刊：川普開徵關稅後 7大項目首當其衝