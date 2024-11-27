A&F連續第六季銷售雙位數成長 看好假日季業績

Abercrombie & Fitch 不會那麼快就放棄桂冠。該服裝公司在連續第六季實現兩位數銷售成長、並且上季業績再度超出預期後發布了強勁的假日季財測。該公司前執行長傑佛瑞(Mike Jeffries)最近因性交易被捕一事似乎並未影響業績。

該公司截至11月2日當季淨利1.3198億元，合每股2.50元，高於預期的2.39元；而去年同期為9620萬元，合每股1.83元。

銷售額增至12.1億元，高於預期的11.9億元，也較上年同期的10.6億元成長約14%。

對於最重要的假期購物季，Abercrombie預計銷售額將成長5%至7%，高於LSEG分析師預期的4.8%。預計全年銷售額將成長14%至15%，高於先前預期的12%至13%；也高於LSEG分析師先前預期的成長12.1%。

執行長霍洛維茲(Fran Horowitz)在財報聲明中發表了積極言論，略去她上季提到的「日益不確定的環境」擔憂：「隨著跨地區和品牌的全面成長，我們利用我們的區域策略和營運模式繼續高水準執行。我們每個地區本季都實現兩位數成長，其中美洲成長14%，歐洲、中東和非洲成長15%，亞太地區成長了32%。」

Abercrombie和Hollister品牌的可比銷售額分別成長11%和21%。霍洛維茲指出，去年Abercrombie和Hollister分別實現26%和7%的強勁成長。

在他領導下，Abercrombie已成為零售業 最大贏家之一。它去年公布強勁業績，目前仍在這些數字的基礎上繼續發展。

為了保持成長趨勢，霍洛維茲正在尋求國際市場的成長。Abercrombie也跨入新類別，例如其婚禮系列以及最近與NFL 的合作。該公司還專注於開發針對Z世代購物者的Hollister連鎖店，並確保該品牌與以千禧世代為主的Abercrombie有所區別。

本季Hollister銷售額成長14%，占總營收近半。