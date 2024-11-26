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英特爾將獲78.7億美元補助 果然比原定金額少

編譯任中原／綜合外電
美國商務部26日宣布，最終核定對英特爾提供78.7億美元政府補助。 （路透）
美國商務部26日宣布，最終核定對英特爾提供78.7億美元政府補助。 （路透）

美國商務部26日宣布，最終核定對英特爾提供78.7億美元政府補助，低於3月時宣布的85億美元，也證實了這幾天媒體的報導。原因之一是英特爾已於9月從國防部另外獲得30億美元補助，與英特爾今年獲利率下降及裁員數千人無關。

英特爾取得的補助款，是美國政府依據「晶片與科學法」對業者所提供的最高額補助，將支持英特爾在亞利桑那、新墨西哥、俄亥俄及奧勒岡等州投資近900億美元的晶片廠投資計畫，將依英特爾落實建廠計畫的進度逐步撥付。依據補助協定，英特爾已同意在五年內不買回庫藏股。 

政府官員表示，英特爾一些投資案已經達到政府的初步要求，因此在今年底前至少能獲撥10億美元的補助款。

由於英特爾一些重要廠址的建廠進度落後，預料在2030年撥款期限屆滿時，實際投資額可能比計畫短少10%。其中俄亥俄廠原訂2026年底完成，但現在改為2030年手完成第一座廠，依法將不能得到任何聯邦補助，不過俄州廠已得到州政府20億美元補助。 

政府另外對英特爾提供110億美元的低利貸款，但英特爾選擇暫時先不敲定貸款，因為貸款條件「不如股東預期般有利，且與英特爾的長期成長及市場利益並不相符」，預料將與下任政府交涉後再利用這項貸款。英特並計劃申請「財政部投資租稅抵減」，預料總額超過1千億美元的合格投資案將獲得25%的抵減。

投資 貸款 晶片

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