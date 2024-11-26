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美媒：美企依賴台積在台製程 中國若動武 美軍援機率增

國際中心／綜合外電

美國媒體報導，即使台積電在美國亞利桑那州建廠，在可預見的未來，一些美企仍可能繼續依賴台積電在台灣製造的晶片。由於台灣在全球晶片業生產居重要地位，倘若中國大陸侵台，維持這種動能將會讓美國更可能向台灣提供軍事援助。

Business Insider報導，產業專家表示，儘管台積電亞利桑那州新廠預計將提高美國半導體晶片產量，但該公司並未在美國本土生產最先進晶片。

半導體研究與顧問公司SemiAnalysis的分析師科克說，台積電在美國生產的晶片預料將落後其更先進的台灣製晶片一至二個世代。例如在亞利桑那州的第一座晶圓廠預計2025年初開始全面投入生產，量產的是4奈米製程，但台積電在台灣已開始生產3奈米晶片。

華府智庫資訊技術與創新基金會（ITIF）負責全球創新政策的副總裁埃澤爾說，當台積電美國亞利桑那州廠區開始生產2奈米晶片時，台灣已經要生產更先進的晶片，「在未來很長一段時間裡，美國仍將依賴台灣晶片。即使晶片法取得巨大成功，也很難讓美國在全球晶片製造占比提升至17%至20%。」

智庫美國企業研究所（AEI）智庫學者、「晶片戰爭」一書作者米勒（Chris Miller）則認為，從輝達到蘋果、高通和超微等公司，都可能會繼續從台灣採購晶片。

米勒補充說：「我認為台積電在亞利桑那州建廠意義重大，但考慮到當前的政策和投資趨勢，美國未來多年將使用大量台製晶片。」

報導指出，台積電最先進晶片優先在台灣製造，部分原因是台積電在台灣進行研發，因此較容易推出更先進的技術。此外，科克說，維持生產水準也有助台灣保持在晶片製造業的重要地位，這對全球經濟至關重要。

他補充，倘若中國大陸侵台，維持這種動能將會讓美國更可能向台灣提供軍事援助。

科克說，台灣政府不太可能允許台積電優先在美國建造最先進晶圓廠。這是台灣最有價值的戰略能力。

晶片 台積電 投資

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