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美另類數據平台快速發展 彙整數千人消費習慣抓牢顧客

財經新聞組／綜合報導

即將到來的假期可能會讓一些人失望，但一些投資機構正採用新的方法來監控購物者的行為和意圖，以確定本季的贏家和輸家。

它們利用快速發展的「另類數據」領域來預測零售商的表現並提供優於其他投資者的優勢。

華爾街以往依賴財報和公司文件等傳統數據，並以經驗豐富的直覺協助判斷。現在，它們可以從越來越多供應商得到從刷卡資料到消費者感受等各種資訊。

數據公司HundredX今年稍早開始向高盛出售其購物者感受數據，這些資訊將用於股票研究和投資銀行業務。

HundredX由前高盛合夥人佩思(Robert Pace)於2012年創立，與Habitat for Humanity等非營利組織合作，彙整數千人的未來購買意向，聲稱可以儘早了解未來的金融趨勢。

與HundredX合作的非營利組織支持者被要求填寫有關使用零售商或品牌的體驗調查，包括重新造訪零售商或品牌的可能性。該公司每收到一封回覆就會回贈2元。

另類數據聚合平台Eagle Alpha執行長芬尼甘(Michael Finnegan)表示，在2010年代中期大約只有100家另類數據提供商；現在全球有2000家。

它們提供信用卡刷卡數據，分析不同類別的消費者正在購買什麼；根據手機地理位置的消費者行為分析；節前消費者情緒則來自調查或抓取Reddit等社群媒體網站。

這些數據可以幫助投資者收集幾年前無法獲得的資訊。HundredX執行長佩思表示，彙整消費者購物體驗後顯示「銷售並不是結果」。數字雖可能反映銷售，但如果顧客在一次糟糕的經歷後憤怒地離開商店，就不太可能回來。

HundredX去年春天的調查顯示，與沃爾瑪相比，購物者短期內返回Target的可能性似乎較小。但最近幾周，未來在Target購物的意願一直在上升。

投資 零售商 高盛

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