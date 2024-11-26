美股最錢線／分析師：川普施政 將以股市為依歸

隨著川普 將於明年1月展開第二個任期，市場對他在競選過程中提出的經濟議程喜憂參半。不過，分析師認為，美股 將成為他作出政策決定的關鍵制約因素。

從他前一個總統任期來看，他對市場對其政策的負面反應保持警惕和敏感。例如，在第一個任期中，他喜歡將美股視為政策表現的即時指標，並喜歡把美股上漲的功勞攬在自己身上。

金融服務公司Siebert投資 長馬力克(Mark Malek)指出，川普「對美股表現出強烈的關注，將其作為其政府成功與否的『成績單』。」

他進一步解釋，「最好的例子發生在2020年3月13日」。川普送給已故福斯新聞主持人道伯斯(Lou Dobbs)一張親筆簽名的雅虎財經道瓊工業平均指數走勢圖；在川普宣佈新冠肺炎疫情進入國家緊急狀態後，道指當天飆升近2000點。

這個事件凸顯出川普如何看待股市與總統表現之間的關係。觀察人士表示，如果他宣布或頒布引發美股大幅下跌的政策，他可能會調整自己的做法。

Yardeni Research策略師瓦勒史坦恩(Eric Wallerstein)也認為，某些會增加財政赤字、讓債券投資人陷入恐慌的政策，可能會促使政府重新考慮，「殖利率會飆升，美股會做出不友好的反應，然後他就可能會改變方向。」

考慮到川普的一些競選承諾，比如大規模驅逐移民和對進口商品徵收10-20%的普遍關稅，可能會讓股市投資人感到沮喪，這是投資人明年最關心的問題。經濟學家們頻頻警告，這些提議可能會引發通膨捲土重來，並限制聯準會繼續降息的能力。

Carson Group全球宏觀策略師瓦吉思(Sonu Varghese)表示，「市場對關稅大幅提高的反應可能相當消極。川普總統可能把美股視為他政績的成績單。因此，市場的負面反應可能會促使他的提議有所緩和。」（財經新聞組）