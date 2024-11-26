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傳川普制定一籃子能源計畫 將擴大LNG出口、原油鑽探…

財經新聞組／綜合報導
川普上任後第一件事就是重新批准LNG出口許可證。（路透）
川普上任後第一件事就是重新批准LNG出口許可證。（路透）

熟悉內情人士指出，川普過渡團隊正在制定一項範圍廣泛的能源一籃子計畫，將在他上任後幾天內推出。該計畫將批准新液化天然氣(LNG)項目的出口許可證，並增加美國海岸和聯邦土地上的石油鑽探。

這份能源清單大幅反映了川普在競選過程中所做的承諾，但在上任第一天就推出該清單，確保油氣生產將與移民並列為川普政策的支柱。

消息人士指出，川普還計畫廢除民主黨的一些關鍵氣候立法和法規，例如電動車稅收抵免和逐步淘汰煤炭和天然氣的新潔淨發電廠標準。

消息人士表示，首要任務是取消拜登總統在選舉年暫停發放新LNG出口許可證的規定，並迅速批准待審批的許可證。川普還將尋求加快聯邦土地上的鑽探許可，並迅速重新啟動美國海岸附近的5年鑽探計畫。

川普同時將象徵性批准Keystone管道計畫。這個環境熱點問題在拜登上任第一天就取消了關鍵許可證，停工至今。任何想要耗資數十億美元將加拿大原油運往美國的公司都需要從頭開始，因為地上權之類的東西已經回饋給土地所有者。

該計畫中許多內容需要時間才能通過國會或國家監管體系。川普承諾在上任第一天就宣布能源緊急狀態，這可能會考驗他是否能夠繞過這些障礙，加速實施變革。

川普還將呼籲國會提供新的資金，以能補充國家戰略石油儲備(SPR)。SPR是作為緊急原油供應而建立的，在拜登領導下已耗盡，用以應對烏克蘭危機和疫情期間高通膨造成的價格飆升。補充SPR將提振短期石油需求並鼓勵美國生產。

拜登在1月凍結了新的LNG出口許可證，以研究環境影響，這是選舉年的一項動作，意在贏得黨內綠色票源的支持。如果沒有出口許可證，開發商就無法繼續實施新專案的多年建設計畫。

川普 拜登 石油

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