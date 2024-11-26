對沖基金棄公用事業就材料

高盛表示，全球對沖基金近兩個月來以最快速度拋售美國電力和水務等公用事業股票，同時在截至22日的一周內買進化工、金屬和採礦等材料股以及造紙和森林股票。根據高盛報告，公用事業股目前是11月被拋售最多的類股之一。追蹤一系列公用事業股票的道瓊公用事業指數上周上漲3%，2024 年至今上漲超過20%。追蹤材料股的史坦普材料指數上周上漲1%，2024年至今上漲超過9%。

蘋果加碼1億 印尼 仍不鬆口

印尼工業部表示，蘋果投資 1億元建造配件和零件工廠的提議，不足以讓該國開放這家科技巨頭銷售其最新iPhone機型。印尼於11月禁止銷售蘋果公司的iPhone 16，因為該公司未能滿足國內銷售的智慧型手機應包含至少40%本地製造零件的要求。印尼也禁止銷售Alphabet的Google Pixel手機，原因是同樣缺乏使用本地組件。工業部長阿古斯(Agus Gumiwang Kartasasmita)表示：「在評估後，這項提案不符合公平原則。」他舉蘋果在鄰國越南和泰國的更大投資進行比較。

Bath & Body Works升財測

Bath & Body Works調升全年調整後獲利財測，並表示由於對其個人護理產品和商店新產品的穩定需求，預計年度銷售額降幅較小。預計2024年全年淨銷售額將萎縮1.7%至2.5%，而先前的預測為下降2%至4%。預計調整後每股獲利在3.15至3.28元間，先前預測為每股3.06至3.26元。截至10月28日當季調整後每股獲利為49分，高於分析師平均預期的每股47分。第3季銷售額成長3%達16.1億元，超出預期的15.8億元。

MicroStrategy再買比特幣

在迅速增持比特幣部位動作下，MicroStrategy Inc.又買進價值54億元的比特幣，這是該公司本月第三次收購比特幣，也是金額最高的一次；前兩次分別耗資46億元和20億元。這家企業軟體公司購買比特幣的部分資金來自發行30億元的可轉換優先票據。這家總部位於維吉尼亞州泰森斯角的公司一直致力於成為一家比特幣財務公司，並已成為該加密貨幣的最大機構持有者。MicroStrategy聯合創始人兼董事長塞勒(Michael Saylor)在2020年決定轉型投資比特幣，以對沖通膨。