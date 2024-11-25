完成擴大發債的微策略可能近日宣布加碼 有利比特幣衝10萬美元

幣圈期待微策略公司可能在未來幾日，利用發債所得的30億美元加碼比特幣，有助比特幣挑戰10萬美元價位。（歐新社）

幣圈正在等待微策略（MicroStrategy）利用周五完成發行30億美元零息可轉債所獲得的資金，大舉買進比特幣 的消息。此次原計發債26億美元，因投資人的需求強勁，所以擴大發行規模。該公司可能在未來幾日申報或發布新購入比特幣的消息，有利比特幣挑戰每枚10萬美元大關。

比特幣25日盤中下跌0.48%，報約97,504美元。根據Cointelegraph報價，上周以99728.36美元刷新歷史紀錄。

微策略是全球擁有最多比特幣的企業，截至17日為止，持有331,200枚比特幣。光在10月31日至11月17日之間，就狂買66億美元比特幣，用的是透過九家華爾街 公司進行場外售股的所得款項。

微策略董事長兼控股股東賽勒（Michael Saylor）在追蹤微策略買比特幣的網站Saylortracker上發文表示，需要更多「綠點」。綠點代表的是該公司買進每一筆比特幣的進場記錄。這被視為他會繼續買入比特幣的暗示。

該公司發行的30億美元可轉債將可購買超過30,000枚比特幣。發債條件對微策略來說條件極佳，利率 為零，符合今年可轉債的最低利率，而轉換溢價是55%，是今年來最高的幾項交易之一。

微策略的股價上周五收紅在42,188美元，漲幅是6.19%，即使上周四遭美國知知名放空機構Citron Research狙擊令股價21日重挫16%。