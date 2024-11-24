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風暴將襲紐約 梅西感恩節大遊行可能受影響

「黑色星期五」將至 通膨餘威尚存 消費者假期旺季購物尋折扣

中央社／紐約24日綜合外電報導
象徵年底購物季起跑的「黑色星期五」（Black Friday）即將來臨，消費者已開始假期購物季血拚，不過因為通膨壓力並未完全消褪，買氣仍然受到影響。圖為11月20日，黑色星期五促銷期間，消費者在梅西百貨挑選錢包。（路透）
象徵年底購物季起跑的「黑色星期五」（Black Friday）即將來臨，消費者已開始假期購物季血拚，不過因為通膨壓力並未完全消褪，買氣仍然受到影響。圖為11月20日，黑色星期五促銷期間，消費者在梅西百貨挑選錢包。（路透）

象徵年底購物季起跑的「黑色星期五」（Black Friday）即將來臨，消費者已開始假期購物季血拚，不過因為通膨壓力並未完全消褪，買氣仍然受到影響。

法新社報導，經歷疫情後期物價高漲的衝擊，消費者對物價已產生熟悉的挫折感。如今物價雖已不再快速上升，可是依舊普遍上揚。

「黑色星期五」是感恩節的翌日，今年落在11月29日。美國經濟評議會（Conference Board）表示，美國民眾「已準備好在假期打開錢包」，傳統上商家會以大幅折扣拉開耶誕購物季序幕。

「美國消費者計劃比去年花更多的錢，但通貨膨脹降低了購買力。」

在這種環境下，大家都希望買東西能有一些折扣。

摩根士丹利（Morgan Stanley）一份報告指出：「與去年相比，今年假期購物民眾可能會增加消費預算，但仍會保持嚴格篩選並尋求折扣。」

摩根士丹利調查發現，35%的人計劃在這個假期增加支出。但商品如果打折未超過20%，近2/3的人會選擇不買。

數據分析公司GlobalData董事總經理桑德斯（Neil Saunders）預測：「這將是美好的一年，但我認為成長不會太亮眼，因為消費者仍面臨壓力。」

美國的通膨年增率仍高於聯準會2%的長期目標，9月為2.4%，10月上升至2.6%，但此數字遠低於尖鋒時期的2022年6月，當時通膨年增率達9.1%。美國最近其他經濟數據也很穩健，失業率維持在4.1%的低水準，第3季國民生產毛額初值為2.8%。

拜登就任總統之際，由於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行的封鎖導致供應鏈瓶頸，消費者物價上漲約20%。

今年美國總統大選共和黨候選人川普擊敗拜登指定的民主黨繼任者賀錦麗（Kamala Harris），通貨膨脹議題在選舉中扮演著核心角色。

拜登 黑色星期五 通貨膨脹

上一則

未來一周美股三大觀察變數 Fed開會紀錄、美國GDP修正值

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