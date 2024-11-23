我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

薄瓜瓜大婚／從中午辦到入夜 下午迎賓派對歡呼聲不斷

常住海外仍要繳健保費 台衛福部長：這樣才公平

股神囤現金vs比特幣狂飆 「賽勒-巴菲特比值」閃現市場投機警訊

編譯湯淑君／綜合外電
「股神」波克夏公司董事長巴菲特。（路透）
「股神」波克夏公司董事長巴菲特。（路透）

高喊減稅、放寬監管政見的川普勝選後，比特幣猛漲到奔向10萬美元大關，交易員和分析師也普遍預期美股可望漲到年底。但專家以比特幣投資大咖賽勒和「股神」巴菲特作指標，警告當前市場投機已熱到冒泡，投資人小心為宜。

MarketWatch報導，Acadian資深副總裁兼投資組合經理人拉蒙特說：「我們如何得知自己置身於投機性泡沫中？一種做法就是檢視這兩位大人物的相對地位：巴菲特和賽勒。」

巴菲特是舉世聞名的「股神」和「奧馬哈先知」，採取傳統選股策略，講究公允的估值、強健的資產負債表，以及紮實的獲利。這種價值型投資策略，在市場投機氣焰旺盛之時，往往被視為「不合時宜」、錯失獲利機會，諸如此類。

投機狂熱警訊：媒體質疑股神寶刀已老

所以，回顧往年，每當股價登峰造極，類似下列標題的報導就不斷湧現：

1999年12月，巴隆周刊（Barron's）：「巴菲特的魔法點金術或許已失靈。」

2021年5月，經濟學人（Economist）：「對巴菲特點石成金失靈的懷疑日增。」

2024年9月，經濟學人：「巴菲特金手指失靈了嗎？」

拉蒙特認為，這類標題頻繁出現，或許正是市場已漲過頭的訊號。

巴菲特vs.賽勒 投資風格南轅北轍

微策略公司（Microstrategy）創辦人賽勒（Michael Saylor）則在投資策略光譜的另一端。如同巴菲特掌舵的波克夏公司，微策略也是上市公司，而且市值也有一大部分反映該公司投資的其他資產。不同的是，微策略持有大量的比特幣，而賽勒對宣揚比特幣不遺餘力。

兩位投資界名人對比鮮明之處多不勝數，例如：

巴菲特提倡簡單明瞭的會計方式，賽勒則採用所謂的「通用歐威爾式會計原則」（GOAP）；

巴菲特大舉買回波克夏股票，賽勒大舉發行股票；

巴菲特代表傳統商業，賽勒代表未來派願景；

巴菲特偏好投資熟悉的老派公司，賽勒偏好新奇的；

巴菲特重視價值與均值回歸，賽勒追逐動能和指數型成長；

巴菲特好比希臘神話中的「太陽神」阿波羅（講究秩序、邏輯、清晰），賽勒有如「酒神」戴歐尼修斯（代表自由奔放、想像力、無限性）。

以「賽勒-巴菲特比值」衡量當前投機熱度

拉蒙特更發明了「賽勒-巴菲特比值」（Saylor-Buffett Ratio）指標，亦即以微策略股票的累計總報酬，除以波克夏B股的累計總報酬，並以1998年6月的比值（1:1）為起始點。

結果發現，「賽勒-巴菲特比值」在2000年2月前後升到最高點，下一個高峰出現在2021年初「迷因股」投資狂熱達到最高潮時，接著又在今年10月底再度走高並攀抵1.96（假如計算至11月，更遠高於此數）。這三次登頂，都適逢「巴菲特點石成金魔法失靈」症候群出現之時。

拉蒙特坦承，他的「賽勒-巴菲特比值」並非科學驗證過的指標，但「看來確實像是衡量投機過度的指標」。他下的結論是：「市場現已熱得冒泡。」

值得投資人關注的是，巴菲特最近又大囤現金，波克夏現金水位現已升到3,250億美元的新高紀錄水準。

微策略公司（Microstrategy）創辦人賽勒。（路透）
微策略公司（Microstrategy）創辦人賽勒。（路透）

巴菲特 投資 波克夏

上一則

輝達財報法說會未提三星 黃仁勳：正儘速認證三星AI記憶晶片

延伸閱讀

賣股換滿手現金 巴菲特傳達給投資人的訊息

賣股換滿手現金 巴菲特傳達給投資人的訊息
巴菲特買股了 買達美樂披薩和泳池設備批發商Pool股票

巴菲特買股了 買達美樂披薩和泳池設備批發商Pool股票
川普勝選 黃仁勳、巴菲特未表態支持 身家仍大增

川普勝選 黃仁勳、巴菲特未表態支持 身家仍大增
巴菲特「熊蹲蹲」看跌美股 第3季沒買回任何庫藏股

巴菲特「熊蹲蹲」看跌美股 第3季沒買回任何庫藏股

熱門新聞

美超微須在周一（18日）前交出計畫，說明提交年報的時間和方式，並解釋遲交原因。路透

美超微會被下市嗎？這一天大限在即

2024-11-16 08:44
美股已連續數月向前衝鋒，技術分析大師德馬克認為這波漲勢接近強弩之末，與市場頭部相去不遠。美聯社

技術分析大師：美股接近頭部 NVIDIA差這步就漲完

2024-11-15 14:17
（路透）

AI晶片銷售強勁 Nvidia財報財測超預期

2024-11-20 17:05
巴隆金融周刊（Barron's）訪調十多位重要科技公司的主管後發現，大家都在買輝達（Nvidia）的GB200 NVL72伺服器機櫃系統。（路透）

巴隆調查：AI支出熱潮持續 Nvidia等3公司將成大贏家

2024-11-17 09:00
輝達第三季財報在盤後公布的數字，上季獲利和營收都超出預期，顯示AI的需求依然強勁，但第三季營收成長率是4季來，首度降至兩位數的94%。歐新社

道指上揚 Nvidia財報超出預期 目標百貨重挫

2024-11-20 17:18
輝達（NVIDIA）傳出遭遇機架過熱問題。該公司20日公布財報，資深市場分析師說輝達趨股價若再創新高價位，可能觸發大拋售。(路透)

Nvidia驚傳機架過熱問題 分析師警示該股再創新高時恐觸發拋售

2024-11-17 19:18

超人氣

更多 >
關之琳昔介入富商婚姻 隔40年與舊愛同場零尷尬

關之琳昔介入富商婚姻 隔40年與舊愛同場零尷尬
薄瓜瓜新竹南園宴客 現場狀況曝光

薄瓜瓜新竹南園宴客 現場狀況曝光
賣股換滿手現金 巴菲特傳達給投資人的訊息

賣股換滿手現金 巴菲特傳達給投資人的訊息
浪費錢？藥劑師稱她永遠不吃的3種保健食品

浪費錢？藥劑師稱她永遠不吃的3種保健食品
蘭州高校男女在隱密樓梯「埋頭苦幹」 大膽動作全被拍

蘭州高校男女在隱密樓梯「埋頭苦幹」 大膽動作全被拍