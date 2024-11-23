川普喊減少監管 金融業歡欣「更多銀行業在街上跳舞」

摩根大通執行長戴蒙(Jamie Dimon)在2023年7月談論競爭對手時說：「他們在大街上跳舞。」他指的是雖面臨更高的資本要求，對沖基金和私募股權公司仍紛紛湧入貸款業務。

川普 即將重返白宮 ，金融業更加歡欣鼓舞；戴蒙在11月14日全球峰會上表示，「更多銀行業者在街上跳舞。」「它們已經接受連續多年的監管，其中很多阻礙了信貸。」

畢竟，川普的政策之一就是減少監管。

但根據銀行業獲利數據，採取保守態度的時代也為帶來比以往更多的獲利。2007年，當小布希擔任總統時，金融危機即將爆發，摩根大通的獲利創下歷史新高。之後，它更一次又一次地創造新紀錄：在歐巴馬入主白宮期間創造了6次新高紀錄，在川普第一個任期內創造了兩次；在拜登 擔任總統期間，該銀行的表現甚至更好，在2021年和2023年再次超越自己。

高盛集團和摩根史坦利在拜登執政期間也創下獲利新高記錄。在今年11月大選前幾周，這三家銀行股價都創下史上最高價。包括美國商銀、花旗集團和富國銀行在內，美國6大銀行過去10年總共賺進超過1兆元。

戴蒙去年對競爭對手的評論，是源自監管機構提議增加銀行的損失準備金，維持資本緩衝以避免2007-08年金融危機崩潰重現。這個構想是討論多年的全球銀行業規則之一，被稱為巴塞爾協議III最終版本。

川普重返華盛頓後，花旗集團執行長佛雷澤表示，在這些更嚴格的資本監管真的實施時，將會大幅放鬆，「預計該提案會有一個更寬鬆的版本。」

即便如此，一些經濟學家警告，川普在競選過程中承諾徵收巨額關稅、驅逐數百萬無證移民以及延長最後一輪減稅，可能會給物價和聯邦赤字帶來壓力。通膨擔憂最終可能會刺激利率上升。