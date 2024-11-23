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薄瓜瓜大婚／台維安高規格 出動「干擾槍」射擊空拍機

南加華人旅行社拚業績 培訓「明星導遊」搶客

財經簡訊

財經新聞組／整理

地緣緊張 股票基金流入放緩

由於俄羅斯和西方之間的地緣政治緊張局勢，截至11月20日當周，全球股票基金的資金流入放緩，投資人也對美國明年的利率政策前景感到擔憂。根據LSEG數據，投資人在前周淨買入498.4億元之後，本周僅淨買入79.7億元的全球股票基金。歐洲和美國股票基金的淨流入量分別為41.7億元和29.8億元，較一周前的118億元和374.2億元淨流入大幅減少。同時，亞洲基金的淨銷售額為7.44億元，連續第二周出現淨流出。

現代汽車召回14.5萬電動車

美國國家公路交通安全管理局(NHTSA)表示，由於驅動力流失，南韓汽車製造商現代汽車將在美國召回約14萬5235輛電動車。此次召回包括某些IONIQ 5和IONIQ 6電動車，以及2022-2025年車型部分豪華版Genesis GV60、Genesis GV70和Genesis G80電動車型。NHTSA表示，整合式充電控制單元可能會損壞並停止為12伏特電池充電，從而導致驅動功率損失。

歐盟結束對蘋果電子書調查

在原告撤回對iPhone製造商的投訴後，歐盟反壟斷監管機構結束對蘋果電子書和有聲書應用開發商競爭規則的長達4年的調查。擔任歐盟反壟斷執法機構的歐盟委員會表示：「調查結束並不意味著相關行為符合歐盟競爭規則。」它沒有透露申訴人的名字。歐盟委員會將根據《數位市場法》和競爭規則，繼續監控歐洲科技業的商業行為，包括蘋果在內。

Honeywell將出售PPE業務

霍尼韋爾(Honeywell)將以約13.3億元現金將其個人防護裝備業務(PPE)出售給Protective Industrial Products。PPE業務是該公司工業自動化業務的一部分；這項協議預計將於2025年上半年完成。這家多元化的工業巨頭正面臨激進股東艾利奧特投資公司(Elliott Investment)推動分拆其航太和自動化業務的要求。

DirectTV宣布終止收購Dish

DirecTV已通知EchoStar Corp.，在債券持有人未能同意一項關鍵債務交換後，打算終止對Dish Network Corp.的收購，終止了創立美國最大付費電視服務的協議。DirecTV本月稍早警告，如果沒有就債務達成協議，將在22日午夜之前終止該交易，並表示已向EchoStar發出正式通知。

歐盟 電動車 投資

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搶走預算緊張旅客 達美、聯航打價格戰 廉航失優勢

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福斯持21%股權 瑞典Northvolt電池廠破產 衝擊歐洲電動車

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