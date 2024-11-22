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全球股市「咆哮的20年代」再現 史坦普明年底前可能升抵6600點

編譯林聰毅／綜合外電
瑞銀在最新報告中認為全球正在經歷「咆哮的20年代」，預測明年底前史坦普500指數將升抵6,600點。（路透）
瑞銀在最新報告中認為全球正在經歷「咆哮的20年代」，預測明年底前史坦普500指數將升抵6,600點。（路透）

瑞銀（UBS）21日在最新報告中說，全球股市連續五年表現強勁，市場已經歷了「咆哮的20年代」，並預測在美國穩健成長、利率下滑和人工智慧（AI）進步的推動下，美股大盤的史坦普500指數在2025年底前可能會升抵6,600點。

瑞銀在「2025年展望─咆哮的2020年代：下一個階段」的報告說，自從邁入2020年代以來，儘管全球在新冠疫情期間實施前所未見的封鎖、東歐及中東爆發戰爭，而且利率及通膨升至數十年來最高，但全球股市仍上漲約50%、名目國內生產毛額（GDP）增逾30%，而美國企業獲利也成長近一倍。

瑞銀全球財富管理 (GWM) 投資辦公室（CIO）總監海菲爾（Mark Haefele）說：「當回顧這個十年的前五年時，我們的經濟健康成長、股市有強勁報酬率，連生產力也有改善跡象，而且在過去一年間這種趨勢仍在持續進行中。」

瑞銀的報告說，川普重返白宮後可能重塑美國經濟和地緣政治格局。關稅尤其有可能擾亂貿易、減少美國國內需求並加劇通膨。關稅衝擊可能引發停滯性通膨的不利情境，但美國與貿易夥伴的談判或國內法律挑戰可能會減輕其影響，而減稅和放鬆管制可能會為市場提供更多支持。根據CIO推估的其基本情境，在美國穩健成長、利率下滑和AI進步的推動下，史坦普500指數在2025年底前可能會升抵 6,600點。

海菲爾表示，時間會證明美國的政治環境是逆風或順風，但「當我們考量到穩健成長和AI投資以外的減稅、放鬆管制等方面的承諾時，我們仍認為會以咆哮的20年代為這個十年劃下句點」。

瑞銀預期，AI、科技、金融及公用事業等類股將帶動美股大盤進一步走高。瑞銀說，在川普第二任期間，對再生能源投資最多的美國公用事業可能遭遇阻力，但人工智慧（AI）及其他驅動因素所帶動的電力需求可望推高電價，特別有利於放鬆管制的公用事業公司。

瑞銀並預測，在亞洲其他地區，中國的成長可能放緩，財政刺激的因應措施可能不足以完全抵銷關稅和結構性挑戰的影響，而印度的經濟成長會持續增強。在歐洲，經濟成長可能參差不齊且疲軟，但由於薪資持續強勁成長且利率下滑，情況應會有改善，西班牙、英國及瑞士的成長率應超過1%，而德國、法國及義大利約有1%。

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