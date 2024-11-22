美股最錢線／大摩CEO看好金融、工業表現

摩根史坦利執行長皮克對美股表達樂觀態度，並表示美國經濟將在2025年繼續跑贏大盤。

他在新加坡摩根史坦利峰會上表示，「世界仍然由美國消費者主導。」「美國企業的資產負債表總體而言非常棒。新政府也看好繼續成長。」

但他也承認，由於政策不確定性等因素，人們會持謹慎態度，但「總體而言，人們繼續保持建設性態度是可以理解的」。

皮克表示，摩根士丹利預計史坦普500指數將會上漲，並點名金融和工業等產業可能會隨著經濟持續成長和一定程度的放鬆管制而表現良好。

雖然他也表示市場有時可能會下跌，但整體動能似乎指向2025年會更好。

關於聯準會 ，皮克表示，聯準會做得「很好」。並表示聯準會行動謹慎是「正確的做法」，並補充說聯準會不想改變降息方向。

在當被問及即將上任的川普 政府，是否讓人擔心新的貿易戰時，皮克簡單地回答道：「最大的風險是地緣政治和錯誤政策的結合。」

他的觀點是美國經濟正在成長。然而，問題是，由於潛在的通膨因素，例如去全球化和關稅 的可能性，通膨是否會過熱並抑制成長。

美國候任總統川普曾威脅要對中國輸美商品徵收60%的關稅，並對全球進口商品徵收10-20%的關稅。

摩根士丹利首席經濟學家卡本特(Seth Carpenter)20日表示，川普提議的關稅將削弱美國2026年經濟成長。

皮克表示，另一方面，中國正面臨通貨緊縮和消費者缺乏信心的困境，並指出中國已採取降低房貸利率和一般利率等措施來刺激經濟。

因此，他補充說，雙方都有「共同的動機」來尋找有利於兩國經濟「成長」的解決方案。（財經新聞組）