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美國上周初領失業金少6000人降至21.3萬人 4月來最低

財經新聞組／綜合報導

上周新申請失業救濟金人數意外下降，代表就業成長可能在上個月因颶風罷工而突然放緩後，在11月出現反彈。

美國勞工部表示，截至11月16日當周初請失業金人數減少6000人，經季節調整後為21.3萬人，下滑至4月來最低，反映出就業市場穩固。經濟學家預計最近一周將有22萬人申請失業救濟。

數據調查期間包括退伍軍人節假期，這可能會帶來一些波動。雖然由於海倫颶風和米爾頓颶風造成的破壞，以及波音和另一家航空公司的工廠工人罷工，10月初申請數激增，但裁員人數仍然很低，減輕了招聘低迷對勞動市場的打擊。

初請失業金人數數據調查時間也涵蓋政府針對11月非農就業數據對企業進行調查的時期。

19日的數據證實，海倫、米爾頓和航太業罷工是10月就業成長急劇放緩的主要原因。經濟學家估計，罷工和風暴可能導致上個月的就業機會減少10萬至12.5萬個。10月非農業就業人數僅增加1.2萬個，是2020年12月以來的最小增幅；而9月則增加了22.3萬個。

波音公司的罷工在工人們接受新合約後於本月初結束，而受颶風破壞的地區正在進行重建工作。這為11月的就業創造了至少10萬個就業機會。

下周公布的失業數據可能會讓11月勞動市場的狀況更加清晰。

失業金申請報告顯示，在截至11月9日當周，持續申領失業金人數增加了3.6萬人，經季節性調整後達190.8萬人。與波音相關的休假和颶風也加劇了這些持續申領數據。

11月就業報告可能會決定聯準會是否會在12月再次降息，因為數據顯示近幾個月來將通膨率降至2%目標的進度陷入停滯。

就業 颶風 罷工

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