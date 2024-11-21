特斯拉董事長賣股賺3500萬

特斯拉董事長丹霍姆(Robyn Denholm)本月操盤有道，在美國大選後飆升的股價中獲利超過3500萬元。根據最新監管文件，丹霍姆行使了11萬2390份明年到期的股票選擇權，並於11月15日出售了這些股票。她在7月透過企業內部人士出售股票的交易方案預先安排了這些交易。扣除行使成本，丹霍姆在這波出售股票中淨賺約3250萬元。

迪士尼 寶藏號遊輪下月首航

迪士尼船隊正在擴大。下個月，迪士尼寶藏號(Treasure)遊輪將從佛州卡納維拉爾港首航加勒比海，正式成為該公司第六艘遊輪。寶藏號高221英尺，長1119英尺，可搭載4000名乘客和1555名船員。與迪士尼的其他遊輪一樣，寶藏號設有主題餐飲、精心設計的休息室和優質的船上現場娛樂表演。到2031年時，迪士尼的船隊規模將增加一倍，其中迪士尼命運號和迪士尼冒險號兩艘將於2025年下水，隨後是4艘迪士尼品牌遊輪。

OpenAI 提供教師免費AI課程

OpenAI 和非營利合作夥伴Common Sense Media宣布為教師推出免費培訓課程，以揭開人工智慧(AI)和快速運作的神秘面紗。OpenAI一直努力強調其ChatGPT聊天機器人在教育方面的積極作用。該機器人於2022年11月推出，由於正處於學期中，讓老師們措手不及，因為它可能被用作作弊和抄襲工具，隨後引發了強烈反對和學校禁令。該培訓課程針對幼兒園至12年級的教師，展示如何將ChatGPT聊天機器人產品用於各種教育用例，例如創建課程內容或簡化部門會議。

康卡斯特分拆有線電視網路

康卡斯特計劃分拆部分NBCUniversal有線電視網絡，因為串流媒體的興起促使該媒體公司放棄一些具有價值的資產。該公司將分拆其娛樂和新聞頻道，包括MSNBC、CNBC、USA、Oxygen、E!、Syfy和Golf Channel。不過，它將保留NBCUniversal的NBC娛樂以及一些廣播資產、電影和電視工作室和主題公園，以及Peacock串流服務。隨著越來越多消費者轉向Netflix等串流媒體服務，傳統電視和有線電視網絡的獲利能力一直在下降，使得媒體公司不得不為其傳統業務探索其他選擇。