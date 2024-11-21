我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭用「暴風影」飛彈轟俄 普亭有哪些手段能報復美英？

川普調高關稅衝擊物價 這幾類民生消費品漲最凶

財經簡訊

財經新聞組／整理

特斯拉董事長賣股賺3500萬

特斯拉董事長丹霍姆(Robyn Denholm)本月操盤有道，在美國大選後飆升的股價中獲利超過3500萬元。根據最新監管文件，丹霍姆行使了11萬2390份明年到期的股票選擇權，並於11月15日出售了這些股票。她在7月透過企業內部人士出售股票的交易方案預先安排了這些交易。扣除行使成本，丹霍姆在這波出售股票中淨賺約3250萬元。

迪士尼寶藏號遊輪下月首航

迪士尼船隊正在擴大。下個月，迪士尼寶藏號(Treasure)遊輪將從佛州卡納維拉爾港首航加勒比海，正式成為該公司第六艘遊輪。寶藏號高221英尺，長1119英尺，可搭載4000名乘客和1555名船員。與迪士尼的其他遊輪一樣，寶藏號設有主題餐飲、精心設計的休息室和優質的船上現場娛樂表演。到2031年時，迪士尼的船隊規模將增加一倍，其中迪士尼命運號和迪士尼冒險號兩艘將於2025年下水，隨後是4艘迪士尼品牌遊輪。

OpenAI提供教師免費AI課程

OpenAI和非營利合作夥伴Common Sense Media宣布為教師推出免費培訓課程，以揭開人工智慧(AI)和快速運作的神秘面紗。OpenAI一直努力強調其ChatGPT聊天機器人在教育方面的積極作用。該機器人於2022年11月推出，由於正處於學期中，讓老師們措手不及，因為它可能被用作作弊和抄襲工具，隨後引發了強烈反對和學校禁令。該培訓課程針對幼兒園至12年級的教師，展示如何將ChatGPT聊天機器人產品用於各種教育用例，例如創建課程內容或簡化部門會議。

康卡斯特分拆有線電視網路

康卡斯特計劃分拆部分NBCUniversal有線電視網絡，因為串流媒體的興起促使該媒體公司放棄一些具有價值的資產。該公司將分拆其娛樂和新聞頻道，包括MSNBC、CNBC、USA、Oxygen、E!、Syfy和Golf Channel。不過，它將保留NBCUniversal的NBC娛樂以及一些廣播資產、電影和電視工作室和主題公園，以及Peacock串流服務。隨著越來越多消費者轉向Netflix等串流媒體服務，傳統電視和有線電視網絡的獲利能力一直在下降，使得媒體公司不得不為其傳統業務探索其他選擇。

迪士尼 AI OpenAI

上一則

AI晶片需求強 Nvidia Q3財報超預期 今年股價已漲2倍

下一則

「末日博士」ETF問世 羅比尼提供另類避險選擇

延伸閱讀

花不到5萬 佛州夫妻買迪士尼淘汰木屋改建成溫馨小屋

花不到5萬 佛州夫妻買迪士尼淘汰木屋改建成溫馨小屋
財經簡訊

財經簡訊
馬斯克控OpenAI違法壟斷 將大金主微軟列被告

馬斯克控OpenAI違法壟斷 將大金主微軟列被告
馬斯克在法庭進一步槓上OpenAI 母公司微軟也被告

馬斯克在法庭進一步槓上OpenAI 母公司微軟也被告

熱門新聞

美超微須在周一（18日）前交出計畫，說明提交年報的時間和方式，並解釋遲交原因。路透

美超微會被下市嗎？這一天大限在即

2024-11-16 08:44
2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。（路透）

全球貿易戰山雨欲來 克魯曼稱「禍首是中國」：川普4弱點恐吞敗

2024-11-15 08:10
美股已連續數月向前衝鋒，技術分析大師德馬克認為這波漲勢接近強弩之末，與市場頭部相去不遠。美聯社

技術分析大師：美股接近頭部 NVIDIA差這步就漲完

2024-11-15 14:17
巴隆金融周刊（Barron's）訪調十多位重要科技公司的主管後發現，大家都在買輝達（Nvidia）的GB200 NVL72伺服器機櫃系統。（路透）

巴隆調查：AI支出熱潮持續 Nvidia等3公司將成大贏家

2024-11-17 09:00
（路透）

AI晶片銷售強勁 Nvidia財報財測超預期

2024-11-20 17:05
輝達（NVIDIA）傳出遭遇機架過熱問題。該公司20日公布財報，資深市場分析師說輝達趨股價若再創新高價位，可能觸發大拋售。(路透)

Nvidia驚傳機架過熱問題 分析師警示該股再創新高時恐觸發拋售

2024-11-17 19:18

超人氣

更多 >
含淚告別網壇的納達爾 生涯總獎金史上第二高

含淚告別網壇的納達爾 生涯總獎金史上第二高
川普擬大規模遣返無證客 民主黨籍州、市長誓言對抗

川普擬大規模遣返無證客 民主黨籍州、市長誓言對抗
好市多這款超搶手抹布 出自華人之手

好市多這款超搶手抹布 出自華人之手
紐約華埠男遭隨機捅亡 當時正在河邊垂釣

紐約華埠男遭隨機捅亡 當時正在河邊垂釣
這名網球選手每踏入球場 就進帳近100萬美元

這名網球選手每踏入球場 就進帳近100萬美元