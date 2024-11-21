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烏克蘭用「暴風影」飛彈轟俄 普亭有哪些手段能報復美英？

川普調高關稅衝擊物價 這幾類民生消費品漲最凶

飛機前排、高價座位有巨大需求 達美看好未來幾年獲利

財經新聞組／綜合報導

達美航空表示，2025年銷售額將成長，理由是「經濟富有韌性」，旅遊需求和信用卡支出強勁，尤其是高端產品。該公司還表示，預計未來幾年獲利將成長。

達美航空預計，與2024年相比，明年的營收成長將達到中個位數百分點，與分析師約6%的成長預期一致。

投資人大會上，該航空公司表示，從 2024 年開始，明年的航班數量將增加3%至4%。從長遠來看，該公司表示預計未來3到5年調整後獲利將每年增加10%。

達美航空是美國獲利能力最強的航空公司，宣稱其與美國運通的牢固合作關係、以及對飛機前排高價座位的巨大需求，是其成功的主要原因。

該航空公司主要關注高階旅客，並表示，由於2019年以來高收入家庭的財富急劇成長，該公司在此更具優勢。該公司還指出，千禧世代和Z世代是成長最快的消費群。

達美航空的競爭對手聯合航空在獲利成長和吸引高端旅客方面也取得進展。截至19日收盤，達美航空股價今年來已上漲60%；而聯合航空則上漲了128%。兩者都超過整體大盤和其他業者。

達美航空表示，今年其收入中只有43%來自經濟艙機票，57%來自高價座位及其高獲利的會員方案；這比2010年經濟艙占收入60%有所上升。

達美航空 投資 信用卡

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