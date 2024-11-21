我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭用「暴風影」飛彈轟俄 普亭有哪些手段能報復美英？

川普調高關稅衝擊物價 這幾類民生消費品漲最凶

「末日博士」ETF問世 羅比尼提供另類避險選擇

編譯黃淑玲／綜合外電
有「末日博士」之稱的知名經濟學家羅比尼（Nouriel Roubini）。 (路透)
有「末日博士」之稱的知名經濟學家羅比尼（Nouriel Roubini）。 (路透)

有「末日博士」之稱的羅比尼周三（20日）正式推出另類資產指數型基金（ETF），希望在這個動盪加劇、美國總統當選人川普執政可能再度推升通膨的世界中，提供能夠替代美國公債的另類避險選擇。

以準確預測2008年金融海嘯成名的羅比尼，正式推出代碼為「USAF」的Atlas America基金。根據說明書，這檔ETF將投資於對氣候變遷具韌性的房地產投資信託（REITs）、抗通膨美國公債（TIPS）、市政債券、企業債券和黃金信託等，操作費用比率為75個基點。

羅比尼希望以這檔ETF，做為他長期悲觀警告的解決方案。他對金融市場的警告包括：美元貶值、債務負擔過重等風險。

他說，股六債四的投資組合將再次經歷苦痛，因川普的關稅計畫 就算只是「溫和版本」，也可能威脅物價穩定，「中期來看，美國和已開發經濟體的通膨率將逐步走高」，「在長期利率可能上升的世界裡（不管是因為通膨，還是因為龐大債務和赤字，都意味著實質利率上升），防禦性的資產會讓你虧錢，有時甚至比風險資產虧得更多，你必須找到替代方案」。

Atlas America基金是主動管理型ETF，推出正值華爾街準備迎接金融市場充滿變數的新時代，因為川普矢言打破從貿易政策到聯準會獨立性等一切常規，可能削弱美債的多元化優勢，令人想起新冠疫情期間投資組合避險操作時所面臨的挑戰。

羅比尼說，「我們認為這檔ETF是長期美國公債的替代選項」，「你希望具備防禦面向，但在當前多重風險的世界裡，傳統防禦資產可能沒那麼防禦」。

投資 利率

上一則

財經簡訊

下一則

中國折疊手機先鋒 柔宇科技宣告破產

延伸閱讀

紐時：川普提鷹派內閣 顧問馬斯克卻做中國生意

紐時：川普提鷹派內閣 顧問馬斯克卻做中國生意
川普調高關稅衝擊物價 這幾類民生消費品漲最凶

川普調高關稅衝擊物價 這幾類民生消費品漲最凶
川普增關稅拿中國「開刀」專家:美通膨又要升

川普增關稅拿中國「開刀」專家:美通膨又要升

川普明年初恐對中課徵近40%關稅 中國經濟成長降1百分點

川普明年初恐對中課徵近40%關稅 中國經濟成長降1百分點

熱門新聞

美超微須在周一（18日）前交出計畫，說明提交年報的時間和方式，並解釋遲交原因。路透

美超微會被下市嗎？這一天大限在即

2024-11-16 08:44
2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。（路透）

全球貿易戰山雨欲來 克魯曼稱「禍首是中國」：川普4弱點恐吞敗

2024-11-15 08:10
美股已連續數月向前衝鋒，技術分析大師德馬克認為這波漲勢接近強弩之末，與市場頭部相去不遠。美聯社

技術分析大師：美股接近頭部 NVIDIA差這步就漲完

2024-11-15 14:17
巴隆金融周刊（Barron's）訪調十多位重要科技公司的主管後發現，大家都在買輝達（Nvidia）的GB200 NVL72伺服器機櫃系統。（路透）

巴隆調查：AI支出熱潮持續 Nvidia等3公司將成大贏家

2024-11-17 09:00
（路透）

AI晶片銷售強勁 Nvidia財報財測超預期

2024-11-20 17:05
輝達（NVIDIA）傳出遭遇機架過熱問題。該公司20日公布財報，資深市場分析師說輝達趨股價若再創新高價位，可能觸發大拋售。(路透)

Nvidia驚傳機架過熱問題 分析師警示該股再創新高時恐觸發拋售

2024-11-17 19:18

超人氣

更多 >
含淚告別網壇的納達爾 生涯總獎金史上第二高

含淚告別網壇的納達爾 生涯總獎金史上第二高
川普擬大規模遣返無證客 民主黨籍州、市長誓言對抗

川普擬大規模遣返無證客 民主黨籍州、市長誓言對抗
好市多這款超搶手抹布 出自華人之手

好市多這款超搶手抹布 出自華人之手
紐約華埠男遭隨機捅亡 當時正在河邊垂釣

紐約華埠男遭隨機捅亡 當時正在河邊垂釣
這名網球選手每踏入球場 就進帳近100萬美元

這名網球選手每踏入球場 就進帳近100萬美元