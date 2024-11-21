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川普調高關稅衝擊物價 這幾類民生消費品漲最凶

川普若增關稅 每戶年均多支出2600元 電子產品等漲最凶

編譯潘勛／綜合報導
川普即將回歸白宮，研議向中國進商品徵收60%到100%的關稅，批評者擔心轉嫁到消費者。(路透)
川普即將回歸白宮，研議向中國進商品徵收60%到100%的關稅，批評者擔心轉嫁到消費者。(路透)

總統當選人川普研議向中國進商品徵收60%到100%的關稅，而且一切美國貿易夥伴進口的商品關稅增幅也在10%到20%之間，經濟學者廣泛預測，關稅增幅如此之大，可能讓消費者支出的物價大增，原因在進口商一般會把調高的進口稅，部分轉嫁給消費者。

美國廣播公司新聞網(ABC News)報導，按「皮特森國際經濟研究所」(Peterson Institute for International Economics)估計，川普的關稅將讓美國各家戶一年平均多支出2600元，高度依賴進口的商品如電子產品、衣飾及玩具的價格漲勢會最凶。

川普政權交接團隊發言人李黎特(Karoline Leavitt)駁斥調升關稅可能會致物價上揚的憂慮；她表示，川普第一任期內向中國施加關稅，結果創造就業機會、刺激投資，且並未引發通膨。這次川普就職，將快速修正、恢復經濟，把美國就業機會帶回國內、降低通膨、提高實際薪資、降低稅負、減少規管，釋放美國能量，造福美國勞工。

專家指出，手機、平板及筆記型電腦名列因關稅而加價的產品當中，視頻攝像機、耳機與電玩機組也會受到影響。很多這類商品目前都由中國進口，按川普構想，都會碰到最高的關稅；北卡羅來納州立大學(North Carolina State University)教授韓德菲德(Rob Handfield)表示，因為川普要向所有進口商品都加稅，廠商無法藉著把生產轉移到其他國家而規避關稅。

專家們表示，牛仔衣褲、T恤、汗衫及其他眾多衣飾產品在川普關稅生效後，即將加價；據美國經濟分析局(U.S. Bureau of Economic Analysis)指出，美國衣飾商品逾八成靠進口。數十年來，美國一直仰賴中國、孟加拉、越南等低成本海外市場的衣飾廠來生產。

專家指出，娃娃、填充動物玩具及桌遊等，也名列最容易因關稅而價格波動等玩具。美國經濟分析局2017年數據指出，美國消費者買的玩具、娃娃，進口品占約九成。韓德菲德表示，美國玩具廠非常仰賴中國，幾乎一切玩具都在亞洲生產，價格可能大漲55%。

關稅 川普 就業

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