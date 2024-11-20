美國反壟斷 傳司法部將迫使谷歌出售Chrome

美國司法部傳出有意促請法官要求Google賣掉Chrome瀏覽器。 (美聯社)

司法部 資深反壟斷官員決定要求法官迫使Alphabet Inc.旗下谷歌 出售其Chrome瀏覽器；這將是對全球最大科技公司的歷史性打擊。

知情人士透露，司法部也將要求法官針對人工智慧(AI )及其Android智慧型手機作業系統採取相關的措施。

知情人士表示，反壟斷官員以及參與此案的各州還計劃建議在8月裁定谷歌非法壟斷網路搜尋市場的聯邦法官梅塔提出數據授權規定。

如果梅塔接受這些提議，就可能重塑線上搜尋市場和蓬勃發展的AI產業。該案在川普第一任政府執政期間提出，並在拜登總統執政期間繼續審理。這是20年前華盛頓試圖分拆微軟公司失敗以來，為控制一家科技公司所採取的最積極的行動。

擁有世上最受歡迎的網路瀏覽器是谷歌廣告業務的關鍵。該公司能夠查看登入用戶的活動，並利用該數據更有效地進行針對性促銷活動，從而產生其大部分收入。谷歌也一直在使用Chrome引導用戶使用其旗艦AI產品Gemini，該產品很可能成為由應答機器人發展成為在網路上追蹤用戶的助手。

谷歌負責監管事務的副總裁穆赫蘭(Lee-Anne Mulholland)表示，司法部「繼續推動一項遠遠超出本案法律問題範圍的激進議程」。並補充說，「政府把大拇指壓在天平上，用這些方式在最需要的時刻損害消費者、開發商和美國的技術領先地位。」

知情人士表示，反壟斷執法者希望法官命令谷歌出售Chrome，因為它是許多人使用其搜尋引擎的關鍵訪問點。但如果其他補救措施能夠創造出更具競爭力的市場，政府可以選擇稍後決定是否有必要出售Chrome。根據網路流量分析服務StatCounter的數據，Chrome瀏覽器控制著美國約61%的市場。

知情人士表示，部分細節可能會改變；但反壟斷官員放棄迫使谷歌出售Android。