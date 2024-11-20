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張忠謀新書揭密 和黃仁勳披薩晚餐解決40奈米爭議

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財經簡訊

財經新聞組／整理

OpenAI遭印度ANI控告侵權

印度通訊社ANI在新德里法院起訴OpenAI，指控其未經許可使用其內容來訓練人工智慧(AI)聊天機器人向用戶提供資訊。繼《紐約時報》和《芝加哥論壇報》等報紙在美國提起訴訟後，ANI是最新一家將OpenAI告上法庭的全球新聞機構。根據法院文件，ANI還指責OpenAI的服務將捏造的新聞故事歸咎於該出版物。OpenAI和其他科技公司因涉嫌未經許可利用其作品而面臨作家、視覺藝術家、音樂出版商和其他版權所有者的一波訴訟。但OpenAI否認侵權。

大摩擬為新創企業員工理財

隨著美國投資銀行準備重啟首次公開募股(IPO)，摩根史坦利正在尋求將新創公司員工納入財富管理客戶。該銀行上周與Carta簽署一項協議；Carta是一家為私募股權和風險投資公司支持的新創公司提供股東管理的公司。Carta估計其4萬名客戶中約有2000個準備進行IPO。大摩財富管理主管芬恩表示：「這些公司的參與者不僅需要股權管理，還需要重大流動性事件帶來的所有建議、指導和財務規劃。」例如，該銀行可為創辦人和員工提供退休和投資建議。

新創d-Matrix推首款AI晶片

矽谷新創公司d-Matrix推出首款人工智慧(AI)晶片，提供聊天機器人和視訊生成器等服務。d-Matrix至今已籌集超過1.6億元資金，其中包括來自微軟創投部門的資金。該公司早期客戶正在測試樣品晶片，預計明年將全面發貨。該公司並未透露任何特定客戶名稱，但表示美超微電腦將銷售可容納d-Matrix晶片的伺服器。d-Matrix目標是輔助Nvidia等AI晶片巨頭在利用大量資料訓練AI系統後，其晶片就會處理來自系統最終用戶的大量請求，這個步驟稱為推理。

黑石同意收購Jersey Mike's

黑石(Blackstone Inc.)同意收購三明治連鎖店Jersey Mike's的多數股權，因為這家另類資產管理公司希望進一步投資食品服務連鎖店。根據聲明，Jersey Mike's的創始人兼執行長坎克洛(Peter Cancro)將保留大量股權並繼續領導這項業務。交易預計將於明年初完成，財務條款並未揭露。《彭博》報導，包括債務在內，這筆交易對該連鎖店的估值約為80億元。

AI 晶片 OpenAI

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