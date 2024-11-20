電商銷售成長、送貨上門增 沃爾瑪全年營收估增4.8%

沃爾瑪 調升財測，因為其顧客購買更多非必需品，採用更多的送貨上門服務，並展開了假日購物。

該折扣商目前預計全年淨銷售額將成長4.8%至5.1%；先前預測該期間的銷售額將成長3.75%至4.75%。沃爾瑪第3季獲利和營收也都超出預期。

財務長雷尼(John David Rainey)表示，雜貨部門以外的日用百貨銷售額在連續11季下降後，第2季出現同比成長。不過，他表示，消費者仍在等待，直到有更好的折扣優惠，因他們為食品支付了更高價格。

截至10月31日當季，沃爾瑪淨利增至45.8億元，合每股57分；而去年同期為4.53億元，合每股6分。營收1695.9億元，也較去年同期的1608億元有所成長。

可比銷售額在不包括燃料的情況下增加了5.3%；山姆會員店則是成長了7%。

與去年同期相比，顧客造訪沃爾瑪的美國商店和網站的次數更多，而且往往消費更多。沃爾瑪美國交易金額較去年同期成長3.1%，平均客單價較去年同期成長2.1%。

美國電商 銷售額成長22%，主要來自路邊取貨和送貨上門，以及沃爾瑪廣告和第三方市場業務的成長。

雷尼說，沃爾瑪購物者也願意支付更多費用更快獲得商品。在過去兩季中，美國30%的客戶訂單都支付額外費用，以便在1至3小時的更短時間內交貨。

他表示，沃爾瑪的電商業務「非常接近獲利，因為我們能夠利用部分配送成本以及客戶願意為便利而支付的額外費用」。

然而，總統當選人川普對來自中國和其他國家的進口產品徵收關稅 的提議，引發人們對物價再次上漲的最新擔憂。今年的假期也較短，而且美國部分地區出現反常的溫暖天氣，這兩種因素可能會損害零售商的利益。

雷尼表示，關稅可能迫使沃爾瑪提高價格；但也表示，現在判斷哪些商品可能會變得更貴還為時過早。