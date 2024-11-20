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美股最錢線／NVIDIA財報影響3000億市值

財經新聞組／綜合報導

美國選擇權市場數據顯示，晶片製造商NVIDIA（輝達）20日盤後公布上季業績後，該公司市值將出現近3000億元的波動。

根據選擇權分析服務ORATS的數據，在業績公布後，輝達股價漲跌幅度將達8.5%；這與過去12季財報發布後的百分比變動一致。但隨著這家AI晶片製造商的市值膨脹至3.44兆元，預計市值波動接近歷史最大水平，約2920億元。

如此規模的變動將使史坦普500指數成分股中其他約95%的市值相形見絀。

輝達股價在財報公布後的走勢通常低於市場預期。然而，ORATS創辦人安伯森(Matt Amberson)表示，上漲幅度往往大於預期。

在過去12季財報中，有5次獲利後走勢超出市場預期。而且每次股價都上漲。

Susquehanna Financial Group策略師雅各布森(Christopher Jacobson)也寫道，交易員認為大幅上漲的可能性略高於下跌的可能性。

輝達是生成式AI熱潮的核心，其業績可能決定市場軌跡。繼美股漲勢在選後出現停滯之際，投資人將注意力轉向輝達。

雖然上周收跌，史指今年至今仍上漲23%。

Laffer Tengler Investments執行長兼投資長騰格勒(Nancy Tengler)在報告中表示：「市場將根據輝達對整個AI產業的說法進行推斷。」

過去8季，輝達的營收超出華爾街的最高預期。但由於分析師預期成長速度將放緩，該公司如何克服生產延誤和供應鏈問題，可能是影響其股價的重要因素。

根據LSEG彙編的數據，預計該晶片製造商第3季銷售額將飆升82.8%達到331.3億元。

輝達股價18日下跌1.3%至140.15元。今年以來該股上漲約180%，成為史指中表現最好的股票之一。（財經新聞組）

輝達 晶片 AI

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