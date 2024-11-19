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微策略狂買比特幣 賣股外還打算發行0%利率可轉換債 籌資繼續買

編譯季晶晶／綜合外電
比特幣概念股微策略（MicroStrategy）本周狂買比特幣，還打算賣股發債以籌資繼續投資。（路透）
比特幣概念股微策略（MicroStrategy）本周狂買比特幣，還打算賣股發債以籌資繼續投資。（路透）

比特幣概念股微策略（MicroStrategy）利用股價飆漲至創新高紀錄的機會，在過去一周發行了46億美元的股票，並利用所得資金購買了比特幣，這是該公司自2020年開始累積加密貨幣以來最大規模的購買行動。.

根據微策略周一提交給證交所的資料，從11月11日到11月17日，該公司以46億美元的價格購買了51,780枚比特幣，均價是88,627美元。

這家持有全球最多比特幣的公司目前擁有331,200枚比特幣，占流通數約2,000萬枚的1.5%， 總值大約是300億美元，購買均價接近50,000美元。比特幣周一交易價上漲逾1%至90,300美元，周二再漲0.74%，報91,171.40美元。

因比特幣暴起暴落，微策略的股價波動很大，周一收盤時飆漲近13%到384.79美元，市值大約860億美元，幾乎是其持幣價值的三倍。它這個月一直在狂買比特幣，10月31日以來共賣出66億美元左右的股票，買進同等金額的比特幣。

該公司還計劃發行利率為0%的可轉換債券，並根據1933年證券法規定向合格機構投資者進行非公開銷售。它打算未來三年內出售210億美元的股票和210億美元的債券，為購買比特幣籌集更多資金。

比特幣 債券 投資

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