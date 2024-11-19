馬斯克直接受益？ 傳川普團隊擬放鬆自駕車限制

知情人士透露，總統當選人川普 的過渡團隊成員告訴顧問，計畫將擴大開放全自駕車 作為運輸部的優先事項之一。

如果新規則允許汽車無需人工控制，那麼特斯拉 執行長馬斯克(Elon Musk)將直接受益；他是川普的巨額捐助者，並已成為總統當選人核心圈中的重要一員。

目前的聯邦規定大幅限制那些希望大量部署沒有方向盤或油車踏板的車輛上路，但特斯拉則持續推動這個理念。知情人士透露，川普團隊正在為該部門尋找政策領導人，以制訂一個監管自駕車的框架。

雖然運輸部可以透過國家公路交通安全管理局(NHTSA)發布規則，讓自駕車上路變得更加容易，但若由國會立法，自駕車大規模採用將會更輕易。兩位知情人士表示，早期階段討論的兩黨立法措施將制訂有關自駕車的聯邦規則。

他們表示，正在考慮的運輸部長候選人之一是前Uber高管艾邁可(Emil Michael)，他已與川普的團隊和潛在員工進行了交談。他們表示，這項工作仍處於早期階段，政策細節尚未確定。

馬斯克於10月宣布，計畫從2026年開始生產大量無人駕駛控制的特斯拉機器人計程王。現行美國法令嚴格限制特斯拉的Cybetcab部署。

這位執行長在特斯拉第3季財報電話會議上呼籲聯邦政府批准自駕車上路，並表示他將利用政府的任何角色來推動這項進程。

此後，川普任命馬斯克和企業家拉馬斯瓦米領導新成立的政府效率部，以「廢除政府官僚機構」，並削減被認為過於繁瑣的支出和監管。

NHTSA目前允許製造商在獲得豁免的情況下每年推出2500輛自駕車，但將這個數字增加到10萬輛的立法努力屢屢失敗。