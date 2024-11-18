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川普太大方...特斯拉目標價最高喊400美元 大摩估史坦普飆到6,500點

編譯季晶晶／綜合外電
分析師給特斯拉的目標價最高設在400美元，有人預測史坦普500指數能飆到6,500點。(路透)
分析師給特斯拉的目標價最高設在400美元，有人預測史坦普500指數能飆到6,500點。(路透)

在彭博資訊報導川普將放寬監管，為自動駕駛汽車設定聯邦框架後，特斯拉（Tesla）股價周一大漲5.6%，收紅在338.74美元，表現遠優於史坦普500指數的小漲0.4%。而先前出名的熊市專家、摩根史坦利首席美股策略師威爾森（Mike Wilson）轉「牛」聲稱，史坦普500指數在未來12個月能觸及6,500點，比目前的5,900點高出約10%。

美國通常由各州為自動駕駛汽車發照，有了聯邦框架，將有助自駕車更容易取得執照，還能跨州行駛。Wedbush 分析師艾夫斯（Dan Ives） 周日撰寫報告說：「這在放寬規則上是向前邁進一大步。特斯拉邁向2025年的自動駕駛與AI願景，將順風順水。」

他還說，「馬斯克在川普白宮的分量展現出重大影響力」，兩人關係好到共同出席上周六在紐約麥迪遜廣場花園舉行的UFC綜合武術比賽，「特斯拉在圍繞網路計程車與自動駕駛的黃金大道現在指日可待」。       

艾夫斯給予特斯拉股票「買入」的評級，目標價400美元。

FactSet追蹤的分析師給出的平均目標價約245美元，自大選以來上調約10美元。巴克萊分析師Dan Levy把目標價由235美元調高到275美元，但認為川普2.0將雖有利於特斯拉自動駕駛的努力，還不足以改變他的 「持有 」評級；伯恩斯坦分析師Toni Sacconaghi則給予「賣出」的評級，目標價維持在120美元，因放寬法規也無法推進或確保特斯拉能達成完全毋需人為監控的Level 5自動駕駛技術，消費者和州政府不會開綠燈。

但對於大盤，大摩分析師威爾森看漲，。他預期聯準會明年降息 ，且企業盈餘成長擴大趨勢將持續到2025年，「在獲利增長高於平均水準而且貨幣政策寬鬆的時期，很少出現大幅壓縮市場倍數的情況」。他預估2005年獲利成長率為13%，2026年為12%，這兩個數字都符合主流範疇，但仍可能被視為激進-

川普團隊已承諾將企業稅率從21%降至15%，並延長川普2017年的減稅措施，個人也將減稅。這些舉措雖然都有助於刺激經濟成長，但也存在風險。 在經濟已然蓬勃發展的情況下減稅，同時建議全面加徵進口關稅，可能重新激起或加重通膨危險，聯準會最終可能會縮減降息幅度，以抑制通膨，但同時也會壓抑經濟成長。

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