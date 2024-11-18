美股失色緊盯輝達財報 AI晶片巨頭本周將釋出需求資訊

輝達將於本周公布財報。（路透）

美股三大指數上周五（15日）全面下挫，寫兩個多月來最大單周跌幅，不僅川普行情後繼無力，投資人也押注聯準會（Fed）將放慢降息步調。輝達 （NVIDIA）預定本周公布財報，將承接延續美股選後慶祝行情的重任。

那斯達克綜合指數上周五跌逾2%，標普500指數跌1.3%，道瓊工業指數跌逾300點，跌幅0.7%。那斯達克連四天收黑，一周跌逾3%，標普和道瓊各跌逾2%和1%。

晶片 股率科技股下挫，半導體設備公司應用材料業績展望不如預期，股價暴跌逾9%。輝達和科磊（KLA）也分別大跌3.3%和4.7%。費城半導體指數下跌3.4%，台積電 ADR跌1.3%，一周下來各跌8.6%和7.6%。

美國10月零售銷售連續第二個月意外強勁成長。進口價格出現反彈，近日數據也顯示通膨居高不下。Vaughan Nelson副投資長李奇表示：「在過去48小時，出現一些相當大的變化，不僅來自大選方面，還有優於預期的經濟數據，以及Fed主席鮑爾關於不必那麼激進降息的談話。」他還說，股票和指數選擇權到期加劇了上周五的波動。

輝達20日登場的財報會議，分析師普遍看多上季財報，預料每股盈餘將年增88%、達0.75美元，營收估年增82%、達330.6億美元，Susquehanna金融集團分析師羅蘭表示，他確認產業鏈後發現，輝達目前Hopper系列晶片的需求依然熱絡。

Oppenheimer分析師夏佛預期，輝達上季資料中心營收將成長近兩倍。

Raymond James分析師帕裘里指出，Hopper需求與Balckwell增產，將驅動輝達本季業績，但供應是一大變數。

關鍵將是本季財測，華爾街預期輝達本季每股盈餘將增長58%至0.82美元，營收成長67%至369.4億美元，只是市場揮之不去的憂慮之一，是輝達能否從晶圓代工廠台積電、以及系統組裝廠鴻海集團和廣達，取得足夠的產品供應。

摩根史坦利分析師摩爾預期，輝達Blackwell晶片本季有望進帳約50億至60億美元營收，但輝達可能因晶片供應受限，更難發布市場習慣的超強財測。