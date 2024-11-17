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川普2.0威脅？中國學者：能否對中施關稅大棒仍存在變數

稅務漫談／川普第二任減稅案 續徵海外富人稅

「川普交易」發威 美股漲幅領先歐股差距創新高 歐元也暴跌

編譯林聰毅／綜合外電
「川普交易」發威，美國股市漲幅領先歐洲股市的差距創紀錄新高。(路透)
「川普交易」發威，美國股市漲幅領先歐洲股市的差距創紀錄新高。(路透)

在「川普交易」發威的帶動下，美國股市漲幅領先歐洲股市的差距創紀錄新高，因為川普再度當選美國總統，壓低了歐股並導致歐元暴跌。

在川普勝選後，美國股市創歷史新高；相形之下，受川普承諾要對出口商課徵關稅的影響，歐洲股市急轉直下。若以美元計價，今年歐股大盤Stoxx歐洲600指數僅小漲5.14%，同一期間美股大盤史坦普500指數飆漲23.78%，兩者差距18.64個百分點，創歷史新高。巴克萊分析師說，美歐股市之間已出現巨大的「川普溢價」。

此外，歐元兌美元已跌落一年谷底，大約是1.05美元，今年來貶幅達4.52%，為2022年能源危機以來最大，因為投資人押注歐洲經濟成長將受打擊，可能促使歐洲央行更積極降息。

荷蘭ING集團的全球市場主管特納說：「投資人擔心歐洲將處於即將到來貿易戰的前線。」「在缺乏財政刺激情況下，看來須獲得歐洲央行的支持。」ING與其他銀行目前預測，歐元可能在明年底前跌至與美元平價或接近平價。

川普威脅要對中國輸美商品課徵60%關稅，並對所有其他貿易夥伴徵收10%-20%關稅，分析師說，將使歐洲製造商面臨出口成本上升以及中國廉價商品大舉進口的雙重打擊。川普同時提出了減稅和放鬆監管等政策，也提振了美國企業的前景。

美歐信心的消長促使基金經理人用腳投票，美國銀行（BoA）的最新調查顯示，大選後加碼美股的基金經理人比例升抵11年最高。花旗美國股票策略師佩提特表示：「現在歐洲市場信心非常疲軟，而美國市場信心非常非常強勁。」

川普 歐股 關稅

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