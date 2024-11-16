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「川普關稅」衝擊 分析師：每支iPhone成本恐加256美元

編譯黃淑玲／綜合外電
分析師計算「川普關稅」衝擊，最多可讓蘋果iPhone每支的成本增加256美元。 （美聯社）
分析師計算「川普關稅」衝擊，最多可讓蘋果iPhone每支的成本增加256美元。 （美聯社）

彭博資訊報導，Jefferies分析師團隊的報告指出，在最糟的情況下，蘋果iPhone裡的所有非美國製造的零組件，在川普上任後都將被徵收60%關稅，屆時每支iPhone手機增加的成本可能會高達256美元。

Jefferies分析師團隊領銜人Edison Lee說，蘋果在川普上一任美國總統任期內，雖獲得進口關稅豁免，但從那時開始，就此一直「積極主動地」把生產分散到中國以外地區。

2019年12月，在美國與中國達成美中第一階段貿易協議之後，蘋果取得豁免，據了解，因而讓每支iPhone可以避免了150美元的關稅。

Jefferies的分析報告寫道，然而，「儘管蘋果自新冠疫情以來努力把生產分散到中國以外地區，但我們估計，現在仍只有約10%的iPhone是在中國以外生產。這純粹是因為很難在其他國家（例如印度、越南）複製成熟的供應鏈，以及中國那樣的龐大熟練工人隊伍」。

Jefferies預期，蘋果在川普的第二個任期，仍有可能獲得豁免，不過「一旦沒有獲得豁免，我們的分析顯示，蘋果的毛利率可能會受到3.0至6.7個百分點的影響。假設產平均售價／銷量不變，會影響5%至10%的我們對其現金流量折現法（DCF）的估值」。

Edison Lee表示，「川普可能執行的關稅措施，或許只是生產在地化引發成本上升這個長期問題的開始」。

川普 關稅 iPhone

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