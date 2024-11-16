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趕在川普上任前 拜登政府敲定補助台積電66億元

記者簡永祥、編譯茅毅／綜合報導
拜登政府在川普重掌白宮前，敲定提供給台積亞利桑納州廠的補貼。台積董事長魏哲家說，這將助力台積電在美國發展最先進半導體製造技術。(本報資料照)
拜登政府在川普重掌白宮前，敲定提供給台積亞利桑納州廠的補貼。台積董事長魏哲家說，這將助力台積電在美國發展最先進半導體製造技術。(本報資料照)

美國商務部15日敲定對台積電亞利桑納州美國子公司提供66億美元的政府補貼。台積電董事長魏哲家表示，美國「晶片與科學法案」對強化美國半導體生態系統，是很關鍵的一步，此次簽署協議，將助力台積電在美國境內發展最先進的半導體製造技術。

路透報導，台積電子公司TSMC Arizona於4月已和美國商務部簽署一份不具拘束力的初步備忘錄。商務部趕在總統當選人川普上任前宣布此事，明顯要凸顯是在拜登政府任內，完成推動台積電等在美國境內投資先進製程晶圓廠的功績。

據前述備忘錄，給予台積電的獎勵，還包括達50億美元的低利政府貸款。台積電將分階段拿到補助。一位美國高官說，商務部預計在今年底前向台積電發放至少10億美元。

台積電也計畫2030年前在亞利桑納州設立第三座晶圓廠，該公司4月同意擴大其規畫好的250億美元投資，使該公司在亞利桑納州鳳凰城據點的總資本支出逾650億美元。

商務部也強調台積電美國亞利桑納州廠對美國的貢獻，對美國提升國家經濟競爭力，和其在5G／6G及AI時代的領導地位方面，扮演至關重要的角色。

美國商務部長雷蒙多受訪說，這項計畫開始時，很多反對人士指稱，台積電可能在美國生產五或六奈米晶片，但實際上該公司在美國生產的是最先進晶片。

美國國會前年通過「晶片法」，以促進其國內半導體產出。雷蒙多認為，對於讓美國獲得台積電與其他晶片投資，晶片法不可或缺，而目前在美國境內生產的晶片沒有領先優勢。她直言，這些投資不會自己出現，必須說服台積電才會想在美國擴大投資。

路透日前報導，商務部下令台積電停止出貨其先進製程晶片給中國客戶。雷蒙多則未予以證實，只強調美國有必要與中國進行攻防。她比喻美方補助台積電在美國擴廠是「攻」；「確保台積電和任何其他公司不會將我們最先進的技術賣給中國、違反我們的出口管制則是『守』」。

雷蒙多表示，自己沒有說台積電有任何違規之舉，「我們嚴肅看待國安，也審查每個潛在問題，無論是否屬於我們所補貼的公司」，「我想提醒大家，那些可是運行人工智慧(AI)及量子運算的晶片，也是精密和尖端軍事裝備內的晶片」。

台積電 晶片 商務部

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