全球貿易戰山雨欲來 克魯曼稱「禍首是中國」：川普4弱點恐吞敗

2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。（路透）

諾貝爾經濟學獎得主克魯曼表示，全球貿易戰 山雨欲來，縱使禍首不是美國總統當選人川普 ，但川普的四大弱點恐害美國輸掉貿易戰。

克魯曼在紐約時報專欄指出，這場全球貿易戰的禍首是中國，因為作為世界經濟強權卻不負責任。

北京政策謬誤釀全球貿易戰

中國經濟飛快成長時代已成過去，工作適齡人口在大約十年前觸頂後便走下坡，科技進展顯得慢如牛步，靠投資驅動成長的經濟發展模式如今已不合時宜，經濟領航者卻又似乎不願順應情勢轉舵，將經濟體系從偏重投資轉為消費導向。北京當局推出的刺激措施一再瞄準擴大產能，而不是藉賦權消費者將那些產能善加利用。結果便是產能大到內需市場無法消化。

要解決問題，明顯的出路就是擴大出口，藉由維持巨額貿易順差，讓中國經濟持續擴張。有多巨大？中國貿易出超將近1兆美元，而且走勢仍趨升。（實際數字可能更高，因為有玩數字遊戲使順差看來較小的嫌疑）

然而，世界其他國家不會被動接受對中國貿易逆差如此巨大。世人從2000年代「中國震撼」學到的教訓是，不論自由貿易的實際優點為何，進口激增久而久之就會對國內勞工和社區造成無可接受的傷害。況且北京是獨裁政權，欠缺民主價值觀，坐視其掌控具戰略重要性的產業，也將構成無可接受的風險。

這正是為什麼拜登政府對北京仍採取相當強硬的立場，藉延續川普任內實施的關稅 ，設法抑制中國在尖端科技領域的進步。歐盟對中國製的電動車課徵高關稅，原因也在此，這或許只是貿易紛爭擴大的開始。

川普打貿易戰的四大致命傷

因此，貿易戰山雨欲來，從某些角度來看或許已經展開了。川普2.0將帶領美國打這場貿易戰，克魯曼指出他有四大弱點卻不自知：無知、失焦、任用親信、容易受騙。

無知：儘管全美各地的企業正打算調漲價格，以因應關稅衝擊，川普仍堅稱關稅不會傷害美國消費者。由此可見，川普本人或向他獻策者，都不懂全球貿易如何運作。在貿易衝突時刻，這絕不是好事。

失焦：川普擬實施全面性的關稅，不只是針對中國而已，那將推升許許多多美國企業的成本，並且在亟需國際攜手因應之際疏遠美國友邦。

任用親信：美國總統握有很大的裁量權，可允准哪些特定的公司可享關稅豁免。在川普第一任期間，這些豁免權不成比例地給了與共和黨政治關係密切的公司。若以為這種情況在川普2.0時代不會再發生或變本加厲，就未免太天真了。

容易受騙：在川普第一任，待簽署他所謂的「歷史性貿易協議」後，就停止提高關稅。按該協議，中國同意採購總價值2,000億美元的美國產品，結果實際買了多少？什麼也沒買。

克魯曼的結論是，中國試圖藉出口解決政策錯誤導致的經濟問題，釀成了嚴重的貿易紛爭。但美國卻選出一個在因應貿易紛爭方面也許最糟糕的領導人。

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