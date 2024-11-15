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美股最錢線／AI搶風頭+缺乏IPO 創投業苦惱

財經新聞組／綜合報導

對於創投產業而言，現在是一個艱難的時期，因為缺乏大規模的首次公開募股(IPO)和併購活動來吸收市場流動性，而熱鬧的人工智慧(AI)新創公司卻搶走了人們的注意力。

兩位創投人士表示，事情變得更加困難，因為無法兌現一些長期投資

矽谷早期創投公司Race Capital普通合夥人楊艾迪(Edith Yeung, 譯音)表示，「在美國，在談論總統選舉時，『笨蛋，問題在經濟』。但在創投領域，事實上是『笨蛋，問題在流動性』。」

流動性是創投家、新創公司創辦人和早期員工的聖杯，因為它讓他們有機會實現投資收益；或者在情況惡化時，造成投資損失。

當創投進行股權投資並且其股權價值增加時，只是帳面獲利。但當一家新創公司IPO或出售給另一家公司時，股權就會轉換成現金，讓他們能夠進行新的投資。

楊艾迪表示，過去幾年缺乏IPO，為創投創造了一個「非常艱難」的環境。然而在此同時，投資人紛紛湧入熱鬧的AI公司，「真正瘋狂的是，過去幾年OpenAI的統治地位實際上是由大型科技公司微軟公司來決定的。」

ChatGPT的創建者OpenAI估值高達令人震驚的1570億元。背後原因是得到微軟的支持；微軟已向該公司投資了數十億美元。

後期創投公司G Squared創辦人兼執行合夥人艾許布魯克(Larry Aschebrook)也認為，尋找流動性變得越來越困難，雖然OpenAI等公司也在進行巨額融資，他稱這「有點瘋狂」，「因為IPO市場還沒有出現，資金、創辦人和員工都在尋找流動性。然後你就會對新一代類型的企業進行幾輪融資。」

雖然這些交易很重要，但他表示，它們無助於投資人，因為更多資金被束縛在流動性差的私人股票上。G Squared本身就是基礎AI模式新創公司Anthropic的早期支持者。

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