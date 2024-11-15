IEA：明年原油過剩100萬桶

國際能源總署(IEA)表示，由於中國需求持續下滑，明年全球石油 市場將面臨超過每日100萬桶的過剩，預計將可緩衝中東及其他地區動盪的油價 。IEA在每月報告中表示，中國石油消費截至9月已經連續6個月萎縮，今年的成長率與2023年的10%相同。並表示如果OPEC+決定在下個月召開會議時繼續推動恢復停產的計劃，全球供應過剩將會更加嚴重。今年全球石油消費量將每天增加92萬桶，達到平均每天1.028億桶，不到2023年增幅的一半。

聯合利華尋求出售荷蘭品牌

三位知情人士透露，聯合利華正在考慮出售部分荷蘭食品品牌，這是執行長舒馬赫(Hein Schumacher)轉虧為盈的戰略之一，以專注於其最大的「重點」品牌。消息人士透露，聯合利華已與荷蘭銀行聯手出售一些荷蘭食品品牌，包括Unox湯品和Conimex調味料。這些品牌被視為聯合利華的非核心品牌。一位消息人士補充說，待售的荷蘭品牌利潤約為4000萬歐元。聯合利華還試圖在英國和歐洲其他國家銷售較小的食品品牌。

軟體出錯 GM 召回7.78萬輛

美國國家公路交通安全管理局(NHTSA)表示，通用汽車(GM)將召回7萬7824輛汽車，因為變速箱控制模組中的錯誤軟體可能導致車輛向意外方向行駛，增加撞車風險。此次召回涉及部分2022-2023年雪佛蘭Express和GMC Savana車型。監管機構表示，變速箱控制模組中的軟體不正確可能會導致功率降低、意外減速、後輪鎖死或導致車輛朝意外方向移動。通用汽車13日因與變速箱相關的單獨問題召回超過46.1萬輛汽車。

10月PPI小幅走高 符合預期

美國勞工統計局發布報告指出，10月批發物價小幅走高，但基本上符合預期，也與聯準會12月再次降息的預期一致。衡量生產商產品收益的生產者物價指數(PPI)本月上漲0.2%，較9月上漲0.01個百分點，與《道瓊》共識預測相符。以12個月計算，整體批發通膨率為2.4%。剔除食品和能源後的核心PPI上漲 0.3%，也比9月高出0.01個百分點，也符合預期；核心PPI較上年同期上揚3.1%。PPI升幅主要是受到服務業物價上揚所推動。