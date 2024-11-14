美10月CPI年增2.6% Fed 下月降息1碼機率提高

美國勞工部 旗下勞工統計局13日公布，10月整體消費者物價指數（CPI）較去年同期上升2.6%，符合預期，比9月時的2.4%升幅略升；比起9月則上升0.2%，也與預估的0.2%一致；9月CPI月升幅也是0.2%。

扣除能源及食品後的10月核心CPI，年升幅為3.3%，符合預估，和9月的3.3%一樣；月升幅則是0.3%，符合預估的0.3%，9月升幅也是0.3%。

美國10月CPI年升幅一如預期稍稍擴大，是今年3月以來首次升溫，顯示對抗通膨的進展趨緩。目前市場仍預期聯準會 （Fed）12月降息 1碼的機率提高，但經濟學家認為，這個結果可能導致Fed明年減少降息次數。

根據芝商所的FedWatch工具，市場稍早之前認為Fed在12月會議降息1碼的機率為58.7%左右。在CPI數據發布後，如今交易員認為Fed於12月降息1碼的機率為68.8%。

BLS表示，中古車通膨月增幅為2.7%，為一年多來最高，飯店訂房價格攀升0.4%，可能反映海倫和米爾頓兩個颶風的影響。醫療保險通膨月升0.5%。而在服務項目中權重最大的類別，房租價格月增0.4%，較上月的0.2%加速上升，對美國10月整體CPI月升幅帶來逾半貢獻。

一些通膨預期的指標也維持在稍高的水準，是在多年高價格壓力下令人憂心的潛在跡象。

在此同時，聯準會（Fed）官員明尼阿波利聯邦準備銀行總裁卡斯哈里表示，他會關注通膨數據，以確定12月是否合適再度降息。他和里奇蒙聯邦準備銀行總裁巴爾金均表示，Fed政策持續對勞動市場以及通膨發揮抑制效果，可支持繼續降息。

卡斯哈里在雅虎金融投資會議被問到何種因素可能導致決策者下個月按兵不動時，他說：「只有通膨方面出現意外，才會讓展望出現大變化。」

「如果從現在到那時之間，我們看到通膨高於預期，那可能會讓我們按兵不動。」「很難想像從現在到12月之間勞動市場會顯著升溫，時間沒這麼多。」