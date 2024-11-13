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川普交易繼續發威 美股紅火 馬斯克身價大增700億美元

編譯劉忠勇、季晶晶、黃淑玲／綜合報導
「川普交易」繼續發威，美股三大指數11日同創新高。（路透）
「川普交易」繼續發威，美股三大指數11日同創新高。（路透）

川普交易」繼續發威，美股三大指數11日同創新高，標普500指數首度漲破6000點，特斯拉5日以來累計狂漲39%，帶動執行長馬斯克身價同期飆增700億美元。

華爾街知名策略師雅德尼（Ed Yardeni）表示，川普的經濟政策喚醒投資人的「動物本能」，將推動標普500指數在2030年底前衝上10000點。

華爾街三大指數11日全都締造收盤新高價。標普500指數上漲0.1%至6,001.35點。那斯達克綜合指數漲到19298.77點，道瓊工業指數揚升0.7%，收在44,293.13點。

不過經過連番上揚，美股12日早盤漲勢稍歇，在平盤附近狹幅波動。

在川普交易帶動下，特斯拉躍升9%，從美國大選投票日以來累計漲逾39%，為四年來最大五日漲幅，市值增加3000多億美元，突破1.1兆美元。

根據富比士（Forbes）即時億萬富豪排行榜，馬斯克的身價增至3,200億美元，穩坐全球首富，比第二名的甲骨文創辦人艾里森多出近900億美元。

身經百戰的Yardeni研究公司總裁雅德尼表示，美國總統當選人川普的經濟政策喚醒投資人的「動物本能」，他預期標普500指數今年底將漲上6,100點，2025年站上7,000點，2026年底衝上8,000點，2030年底前將衝破10,000點。

雅德尼指出，「股市投資人對於政權更迭，以致對商業更友好、推動減稅和放鬆管制的政府感到興奮」。他的預測根據，是川普政策（特別是下調企業稅率）將推升美國企業獲利。他還說，如果俄烏戰爭和中東衝突得到解決，預計股市還將進一步上漲。

雅德尼說，「雖然我們預計直至2030年不會出現熊市，但無疑中途會有一些回調」，即便如此，消費者和企業的樂觀情緒很有可能改善，並重複2016年川普當選時的相同路徑，「動物本能捲土重來」。

美國總統當選人川普挺數位資產立場，以及國會有不少議員支持加密貨幣的前景，推動比特幣繼11日站上88,000美元後，12日首次升破89500美元大關。稍後因漲多回檔，回跌約3%，至85,133美元。

川普拿下亞利桑那，橫掃七個戰場州，壓倒性勝利引發數位資產開起狂歡派對。該行業為支持親加密貨幣的候選人，豪擲逾1億美元。

自上周大選以來，比特幣已飆升逾30%，幾乎每天都在改寫新高。

Cumberland Labs研究主管紐豪斯說，「比特幣繼續打破預期、創下新高。市場走勢像是終於意識到，未來幾年我們將處於勢不可擋的牛市。」

根據彭博資訊的報價，全球最大加密幣比特幣12日一度上漲逾2%，到史上最高的89,968美元。其它加密貨幣同步勁揚，包括馬斯克推崇的狗狗幣。

比特幣期權交易員看好比特幣上看10萬美元，加密貨幣期權交易所Deribit的數據顯示，投資者紛紛押注比特幣最早將在今年底突破這一里程碑。

川普 比特幣 投資

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