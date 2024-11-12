Rivian找到福斯加碼8億 58億美元持有合資事業50%股權

電動皮卡和休閒車製造商Rivian。(路透)

德國汽車製造商福斯（Volkswagen）決定與加州 電動皮卡和休閒車製造商Rivian深化合作，雙方進一步合資成立獨立公司，共同開發電動車技術。合資公司預定本周三啟動，第4季完成，福斯會在6月談妥的50億美元外再加碼8億美元，以58億美元持股50%。此舉不是收購交易，有可能預示其他老牌汽車製造商與掙扎求存新公司之間的類似結盟。

規模較小的Rivian可能因此緩解外界對它燒錢的擔憂。Rivian股價周二在盤後交易一度上漲超過10%。

福斯則寄望藉著深化合作提升在美銷售。福斯是僅次於豐田 的全球第二大汽車製造商，但在美國的發展舉步維艱，它沒有在這裡非常熱銷的皮卡。福斯計劃在南卡興建一座工廠，在那裡重振Scout的品牌，推出系列電動休旅 車和皮卡 ；在歐洲和中國大陸，福斯正努力削減成本，以因仕需求疲軟的 問題。該公司上月說，第三季獲利下滑42%至28.6億歐元（大約31億美元），是三年來最低。

使用Rivian軟體和電氣架構的首批福斯車款Scout上周開始接受預訂，但要2027年才面世。

福斯執行長Oliver Blume在周二的記者會上表示，與Rivian軟體的整合預計始自福斯品牌，接著是奧迪（Audi）以及即將推出的Scout。跑車也可能包括在內，但沒有說哪個品牌。福斯施下還有賓利 （Bentley）、保時捷（Porsche）和藍寶堅尼（Lamborghini）等。

根據Rivian和福斯的聯合聲明，合資事業將由Rivian軟體開發主管Wassym Bensaid和福斯的首席技術工程師Carsten Helbing共同領導，帶領自兩家公司大約1,000名的開發人員和軟體工程師。團隊最初將駐在加州帕羅奧圖市，位於北美和歐洲的三個據點還在開發當中。