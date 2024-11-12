比特幣行情瘋漲不停歇 首破90000美元

比特幣帶領其他加密貨幣，市值越疫情時的瘋值。(路透)

比特幣 的價格周二首次突破90,000美元，並帶動加密貨幣整體市場超過疫情時的峰值，主因是投資 人押注，川普 的第二個任期將如他競選時承諾的提振加密資產，並撤換對該產業持鷹派立場的SEC主席甘斯勒（Gary Gensler）。但巴隆周刊（Barron's）擔心投機炒作凌駕於基本面之上，可能引發不必要的風險。

根據FactSet，比特幣周二一度飆到90,243美元。CoinGecko數據顯示，川普所屬的共和黨可能完全控制國會，有利川普推動政見，包括建立美國的比特幣戰略儲備，並促進國內比特幣挖礦。

FxPro分析師庫帕史維奇（Alex Kuptsikevich）說：「升抵10,000-110,000美元目標區，現在看來只是幾周或甚至幾天的事。」

其他數位資產上水漲船高，狗狗幣大漲51%到0.43美元，Solana攀高6.8%至223.14美元，乙太幣勁升7.7%至3.392.59美元。

加密貨幣相關股票的股價也借勢上揚，例如持有大量比特幣的MicroStrategy上漲4.88%。但加密貨幣交易所Coinbase周二下跌1.58%。

Nationwide投資研究部主管Mark Hackett警告投資人，慎防比特幣熱潮凌駕基本面：「儘管有人聲稱比特幣可成為美元的避險工具，但最近的趨勢顯示比特幣是周期性的，與更廣泛的市場情緒同步。」