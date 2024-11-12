川普加密時代 比特幣漲破81000美元 今年上看10萬大關

比特幣價格首度漲破8萬2000美元。(路透資料照片)

比特幣 首度漲破8萬2000美元價位，受美國總統當選人川普 擁抱數位資產，以及支持加密貨幣 的議員可能在國會大顯身手的展望所激勵。有分析師預期，比特幣今年就會衝上10萬美元。

根據最新計票結果，川普在亞利桑那州獲勝，代表他在本次大選中橫掃七個搖擺州。比特幣10日一度應聲大漲6.1%，11日續攀升至空前的8萬2496.17美元。多頭氣勢也帶動較小的加密貨幣上漲，包括馬斯克青睞的狗狗幣同樣水漲船高。

造市商Auros的香港常務董事Le Shi表示：「考量到人們對川普支持加密貨幣的看法，上漲只是時間問題，這正是我們現在看到的情況。」

彭博資訊分析師指出，選擇權的買權投資人轉向指望比特幣衝上10萬美元只是遲早的事。

另外，長期看多比特幣的Fundstrat分析師李湯姆（Tom Lee）近期接受CNBC專訪時也預測，比特幣價格今年可望衝破10萬美元。他認為，監管減少，會是這一多頭看法的催化因素之一。

Tom Lee指出，比特幣有可能成為美國國庫的儲備資產。如果比特幣價格上漲，它實際上可以抵銷美國的預算赤字。

川普在競選時誓言要把美國打造成數位資產行業的中心，包括建立戰略性比特幣儲備，並任命熱中於數位資產的人士擔任監管官員。目前，興高采烈的交易人士們對諸如相關政策提議可能的實施速度或戰略儲備是否實現等問題並不關心。

比特幣今年來大漲約90%，今年來的漲勢已超越投資股票和黃金的報酬，受惠於美國核准現貨比特幣ETF、市場需求強勁與聯準會降息所帶動。