我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約市住宅垃圾新規今生效 要買這種…華人叫苦

韓星宋再臨死因曝光 警方查獲遺書

華爾街策略師雅德尼：沒熊市 史坦普500指數2030年衝上10000點

編譯季晶晶／綜合外電
Yardeni Research總裁雅德尼預測，川普的經濟政策喚醒投資人的「動物本能」，將推動史坦普500指數在2030年底前衝上10,000點。（路透）
Yardeni Research總裁雅德尼預測，川普的經濟政策喚醒投資人的「動物本能」，將推動史坦普500指數在2030年底前衝上10,000點。（路透）

長期追蹤市場和經濟的華爾街投資策略師、Yardeni Research總裁雅德尼（Ed Yardeni）表示，美國總統當選人川普的經濟政策喚醒投資人的「動物本能」，將推動史坦普500指數在2030年底前衝上10,000點。

此一超級樂觀預測對應的史坦普500指數漲幅是66%，這再度表明在美國大選之後，華爾街對美股愈發樂觀。雅德尼將2024、2025和2026年的年底目標價位分別上調到6,100（今年可再漲約1.7%）、7,000和8,000點。

他周一撰寫報告說，「股市投資人對於政權更迭至對商業更友好、推動減稅和放鬆管制的政府感到興奮」。

川普勝選後，美股強勁上漲，史坦普500指數上周以4.7%的漲幅創今年來最佳單周表現。其他策略師也紛紛上調預測。Evercore ISI策略師伊曼紐（Julian Emanuel）上周表示，歷史表明牛市仍處於起步階段。

雅德尼的預測是基於川普政策——特別是下調公司稅率——將為美國企業帶來更大利潤的觀點。他還說，如果俄烏戰爭和中東衝突得到解決，預計股市還將進一步上漲。

雅德尼說，「雖然我們預計直至2030年不會出現熊市，但無疑中途會有一些回調」，即便如此，消費者和企業的樂觀情緒很有可能改善，並重複2016年川普當選時的相同路徑，「動物本能捲土重來」。

川普 投資 史坦普500

上一則

史坦普站上6000點 三大指數再創新高 川普行情續發威

下一則

比特幣暴走89500美元再創新高 概念股微策略和挖礦股借勢飆

延伸閱讀

川普視訊面試內閣人選 忠誠之外得有顏值與溝通力

川普視訊面試內閣人選 忠誠之外得有顏值與溝通力
史坦普站上6000點 三大指數再創新高 川普行情續發威

史坦普站上6000點 三大指數再創新高 川普行情續發威
川普對烏政策為何 英防相預期將繼續支持烏克蘭

川普對烏政策為何 英防相預期將繼續支持烏克蘭
皇后區牙買加莊園 川普出生地躍熱門景點

皇后區牙買加莊園 川普出生地躍熱門景點

熱門新聞

券商平台羅賓漢等交易所，已從美選押注大發利市。 （路透）

不只川普高興？民眾瘋狂押注美國總統大選 「這產業」樂開懷

2024-11-06 07:10
川普勝選，有神秘人在投注市場進帳將近5000萬美元。(路透)

神秘人逆風下注川普勝選進帳近5千萬 精準預測背景曝光

2024-11-06 21:56
美國超過三分之二的州已結束投票。圖為賀錦麗支持者在選舉之夜造勢。(歐新社)

美2/3地區投票結束川普暫領先 道瓊期指大漲450點、比特幣飆漲8%

2024-11-05 22:05
2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。（路透）

再掀貿易戰？川普關稅2.0恐重傷美國經濟 克魯曼：有百害無一利

2024-11-06 08:10
美超微預定在5日美股盤後公布上季（7~9月）財報。（路透）

今年暴衝股價全蒸發 美超微上季財報將出爐 內部交易、下市風險引憂慮

2024-11-05 08:10
川普勝選，美股跳高，相關概念股也全面走升。（美聯社）

川普自行宣布當選 道瓊期指飆漲1000點 川普交易熱翻天

2024-11-06 04:31

超人氣

更多 >
煮飯前「加一物」延長澱粉分解時間 白米飯變得更香甜

煮飯前「加一物」延長澱粉分解時間 白米飯變得更香甜
佛州逮捕21名賣淫華女 中國網民看照片驚：口味真重

佛州逮捕21名賣淫華女 中國網民看照片驚：口味真重
柯文哲遭爆性騷璩美鳳 摸手臂還叫她「逆天妖精」

柯文哲遭爆性騷璩美鳳 摸手臂還叫她「逆天妖精」
友台議員魯比歐出線國務卿 選前曾表態「繼續挺台灣」

友台議員魯比歐出線國務卿 選前曾表態「繼續挺台灣」
珠海駕車撞人35死43傷 嫌犯自殘 習近平火速指示嚴懲

珠海駕車撞人35死43傷 嫌犯自殘 習近平火速指示嚴懲