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未來一周美股三大觀察變數 10月CPI、PPI將公布

記者張瀞文／台北即時報導
富蘭克林投顧指出，未來一周美股有三大觀察變數。 （美聯社）
富蘭克林投顧指出，未來一周美股有三大觀察變數。 （美聯社）

富蘭克林投顧指出，未來一周美股有三大觀察變數。首先是留意美國聯準會（Fed）官員對經濟、就業市場、通貨膨脹、利率等面向的看法。

其次是經濟數據，未來一周將公布美國10月消費者物價指數（CPI）及生產者物價指數（PPI）、零售銷售、工業生產等。

第三是企業財報。未來一周將有11家S&P 500企業公布財報，包括思科、應用材料、Skyworks、Spotify、Shopify、梅西百貨、家得寶、迪士尼、阿斯特捷利康、Novavax等。

彭博資訊統計，到11月7日為止，已有90%的S&P 500企業公布財報，52.8%營收優於預期，平均成長5.1%；74.8%企業獲利優於預期，平均成長7%，整體表現仍屬穩健。

Factset統計，到11月1日為止，市場預期第3季S&P 500企業獲利將成長5.1%，其中，通訊服務、醫療保健等成長性最強，分別成長21.7%、12.1%。

富蘭克林投顧表示，共和黨大獲全勝，初步影響可能與 2016 年一致，有利於價值股、小型股、循環股。稅收政策更優惠、監管放寬、提高小型企業的樂觀情緒應會提振企業利潤前景，並足以抵消關稅、公債殖利率上揚、移民減少帶來的阻力。

Fed在11月7日降息1碼（即0.25個百分點），符合市場預期。富蘭克林投顧表示，美國就業市場持穩，內需也可望在消費旺季到來、能源（包含石油、天然氣）價格回落下獲得支撐。在通膨方面，Fed與華爾街投行仍普遍預期，未來通膨將持續放緩且朝2%目標邁進，此將提高美國經濟軟著陸的可能性。

殖利率 就業 梅西百貨

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