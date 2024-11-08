迎接川普2.0關稅 美進口業急拉貨 近期運價恐飆升

川普2.0準備開徵新一波關稅，業者急著在新關稅上路前拉貨，可能導致近期運價飆升。(路透資料照片)

美國總統當選人川普 入主白宮 後，可能開徵新一波關稅 ，美國進口業者都趕忙在預期的新關稅上路前提前拉貨，可能導致近期運價飆升，且可能重塑全球物流，加速製造業移出中國。

物流業者主管說，川普2.0關稅對航運市場的立即影響，可能是美國進口商爭相提前從海外進貨，急單將吃掉運能並推升運價。

貨櫃航運預定平台Freightos研究主管列文說，關稅的預期心理可能「足以引發拉貨潮，衝擊海事物流」。Freightos指出，川普2018年宣布加徵關稅後，也曾出現類似進口熱潮拉高需求，使得運價在幾個月內翻倍。貨運代理商Flexport執行長彼得森也說，客戶過去曾囤積貨品，為加徵關稅預作準備。他說，每次宣布新關稅，就會看到大批商品提前湧入。

除了航運，美國卡車和鐵路等貨運業者未來幾個月在美國的運量也可能激增。川普在競選期間揚言，要對所有進口品課徵10%-20%關稅，大陸進口品關稅稅率為60%以上，墨西哥部分進口品關稅稅率上看100%。

海事諮詢機構Drewry貨櫃研究資深經理西尼表示，長期而言，川普重返白宮，將對貨櫃航運市場造成干擾風險。川普擬對所有進口品徵收10%-20%關稅，最終會由美國民眾埋單，勢必將削弱整體貨櫃進口需求，特別是來自中國的商品。

供應鏈風險管理公司Resilinc執行長瓦奇爾說，川普承諾要大舉徵稅，「可能會重塑全球供應鏈，且迫使企業重新評估採購策略，也許會加速近岸外包或生產回流趨勢」。這股衝擊可能會遍及歐洲和亞洲大型貨櫃航運商、乃至於把零件和成品運回美國的製造商和零售商，美國出口商產品也可能因為其他國家的報復關稅，更難以出口海外。