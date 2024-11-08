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美超微財報低於預期 未確定年報提交時間 股價暴跌21%

編譯葉亭均、記者林薏茹／綜合報導

AI伺服器大廠美超微5日美股盤後公布財報與財測，均低於分析師預期，也無法預期何時能發布前一年度的正式財報，執行長梁見後表示，上季營收放緩主要受晶片供貨衝擊，同時強調仍維持與輝達的關係，雙方持續密切合作。

由於美超微未能如期發布年報，最新財報與財測表現欠佳，拖累6日早盤股價暴跌21%。雖然梁見後澄清與輝達合作如常、未受影響，但外傳獲轉單的華擎、技嘉6日股價仍勁揚，華擎更飆漲逾9%，逼近漲停價位。

美超微分析師會議一開始，美超微主管就表示，不會討論任何與安永會計師事務所請辭、延後提交年報及公司治理問題，但仍無法阻止分析師試圖提問。

被問及財報問題是否影響與輝達關係時，梁見後表示，「在當下依我們的關係和溝通，情況是非常正面的」，美超微財務長韋根德也澄清，已與輝達溝通，輝達並未對美超微的供應分配做出任何調整，雙方關係穩固。

美超微若無法在11月中前向美國證管會提交年報，可能遭那斯達克交易所勒令下市。對於是否有信心在期限內交出年報，韋根德表示，正努力尋求盡快聘請新的會計稽核業者，將向那斯達克提交延期相關計畫。

美超微上季營收為59億至60億美元，低於分析師預期的64.5億美元，但仍年增181%。梁見後指出，上季營收主要受晶片供貨問題衝擊，產能已就緒，但沒有足夠的新晶片。

分析師提問，若供應問題獲解決，營收是否會增加，也問到美超微是否計畫增設高層主管改善財報。

梁見後對此並未正面回應，但透露輝達最新的Blackwell平台需求相當強勁，至於何時能貢獻營收，他說，「我們每天都在問輝達，希望他們能順利生產、很快地拉高產量」。

輝達 晶片 那斯達克

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