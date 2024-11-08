蘋果示警：新產品獲利 恐難像iPhone那麼豐厚

蘋果公司（App le）示警，未來公司產品的獲利可能再也無法像iPhone那麼豐厚。另一方面，歐盟 的反托辣斯機關傳出本月就要援引「數位市場法」，對蘋果開罰。根據蘋果年報，隨著推進到尚未有成果證明的人工智慧（AI）、虛擬實境（VR）等新市場，未來產品的獲利或許不能再如iPhone一般好。

年報寫道：「新的產品、服務和科技，可能取代既有的供應而出現營收與利潤 率下降 」，「對於公司的業務有重大負面衝擊，導致營運和財務出狀況」。外媒說，這是蘋果首次如此直接點明未來產品的可能財務表現，儘管先前幾年已在申報文件中，示警新產品的「成本結構較高」。

除了未來產品恐怕不容易有高昂的獲利能力，現在應用程式商店App Store和一些高利潤的服務類事業，面臨愈來愈嚴格的監管壓力。多家外媒報導，歐盟準備再對蘋果開鍘，理由是蘋果的App Store未能允許App開發商引導用戶在App Store以外，獲得更優惠的交易。消息來源說，罰單最快可能這個月就會開出。歐盟也考慮對蘋果連續罰款，直到合規為止。