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川普若改革CHIPS恐延遲撥補助款 拜登急趕件、台積傳已完成協商

編譯季晶晶／綜合外電
拜登政府正針對晶片法的補助，加速與各半導體公司商定條件。台積電傳已完成協商。(路透)
拜登政府正針對晶片法的補助，加速與各半導體公司商定條件。台積電傳已完成協商。(路透)

拜登政府正針對晶片法（CHIPS）的補助，加速與英特爾、三星電子等公司洽商，以鞏固其招牌政績。川普明年1月20日正式上任，共和黨人員已開始就可能如何改革晶片法集思廣益。

對20多家還處於申請過程的公司而言，未來兩個月很關鍵。知情人士透露，台積電和格芯（GlobalFoundries）在內的一些公司已經完成協商，預期很快會公布最後補助款項。

至於其他廠商，像是英特爾、三星和美光科技，還在談合約裡的一些實質細節。

拜登希望2024年底前儘可能多地達成協議，讓資金開始流向已達到議定里程碑的公司。

川普及其盟友近來抨擊CHIPS「糟糕」，但產業說客普遍認為，CHIPS大體上將維持不變。

華府智庫戰略與國際研究中心（CSIS）的資深研究員Sujai J. Shivakumar表示：「顯然選舉並沒有改變與中國大陸之間基本的地緣政治挑戰。」

各家半導體公司現在擔心的事，不是於共和黨會如何改革CHIPS，進而改變他們的補助金額，而是可能進一步延遲撥款。一些晶片公司的主管覺得，等待撥錢的時間太長了。

知情人士說，英特爾的談判有一部分卡在所謂的控制權變更條款，與公司萬一分拆製造業務，或者被部分或全部收購時有關。

美光則在抗拒必須加入新的國家半導體技術中心（耗資50億美元的研發倡議）。這是前期撥款的條件，但美光在內有幾家公司都敬謝不敏。

三星的CHIPS談判在今年稍早放緩後，最近開始加速。該公司德州新廠還未宣布任何大客戶。

談判的未決問題還包括：名為Davis-Bacon的勞工條款，該條款規定聯邦政府支持的工程必須要給的工資；半導體公司也想弄清楚他們能與中國大陸做多少生意，合約必須載明具體細節。

拜登政府的目標是在任期結束前，儘可能達成分配資金的承諾，保護公司免受政權轉移的影響。但官員承認，一些最終工作，包括實際撥付大部分的資金，將落在川普任命的官員身上。

川普的商務部有可能嘗試終止和重新談判已簽訂的合約，但他的團隊還沒有表達這樣做的意願。

川普 拜登 晶片

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