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碳化矽龍頭Wolfspeed盤後慘崩28% 車市不佳財測失利

編譯葉亭均／綜合外電
Wolfspeed的碳化矽晶圓。（路透）
Wolfspeed的碳化矽晶圓。（路透）

碳化矽（SiC）晶圓龍頭廠美商Wolfspeed周三（6日）公布的本季財測低於市場預期，同時表示將為關閉一座工廠的計畫認列1.74億美元整頓費用，此時該公司正因應汽車客戶需求低迷的窘境。

消息拖累Wolfspeed股價在盤後暴跌28%，報每股9.85美元，再度跌破10美元關卡。該公司的客戶包括通用汽車與BMW等車廠。

電動車銷售減緩，衝擊到市場對Wolfspeed碳化矽晶片的需求。該公司上月已放棄在德國恩斯多夫的建廠計畫，理由是電動車在歐洲的採用放緩。

競爭同業安森美（ON Semiconductor）在10月公布的第4季營收和獲利預測也低於預估。

Wolfspeed預期，本季從繼續營運事業帶來的營收介於1.6億至2億美元，低於分析師預估的2.146億美元；預估經調整後每股虧損0.89美元至1.14美元，相較下，市場預估每股虧損0.9美元。

Wolfspeed見到成本攀升，因為該公司關閉位於Durham的6吋晶圓廠，把重心放在紐約州Mohawk Valley的8吋晶圓廠。

Wolfspeed預期本季提列1.74億美元整頓相關費用，而上季已提列8,710萬美元同類費用，包含人事縮編支出。

此外在上季，Mohawk Valley廠並沒有產能全開，還有閒置產能，該廠上季貢獻約4,900萬美元營收，和前一季相當。

Wolfspeed上月表示，將依據美國晶片科學法獲得7.5億美元資金，協助擴張位於北卡羅萊納和Mohawk Valley的晶片廠。

晶片 電動車 紐約州

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