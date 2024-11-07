歐盟 調查康寧手機面板壟斷

歐盟反壟斷監管機構對美國玻璃製造商康寧(GLW-US)與手機製造商和玻璃原片加工公司的獨家供應協議展開調查，擔心這些協議可能會將競爭對手的玻璃生產商排除在大部分市場之外。歐盟委員會表示，將評估康寧是否濫用其在全球手機玻璃市場的主導地位。歐盟的調查將集中在獨家採購限制、獨家回扣以及要求手機製造商向康寧通報競爭性報價、並僅在康寧無法比照報價的情況下才接受這些報價的條款。

利率 回升 房貸需求下降11%

上周房貸利率再次上升，拉低了再融資和買氣需求。根據抵押貸款 銀行家協會(MBA)的季節性調整指數，房貸申請總量較前周下降10.8%。符合貸款資格的30年期固定利率房貸平均合約利率從6.73%上升至6.81%。對每周利率變動最敏感的房貸再融資申請本周下降19%，但比一年前同周高出48%。

CVS財報好壞參半 拒提財測

CVS Health第3季業績好壞參半，因醫療成本上升而壓縮其獲利。這是執行長喬伊納(David Joyner)接掌這家陷入困境的零售藥局連鎖店後發布的第一份財報。該公司預計醫療成本上漲將繼續給今年業績帶來壓力，發言人表示目前不會提供正式的財測。並表示，將在財報電話會議上「有限度」地對其財測發表評論。

美國電力公司獲利超出預期

美國電力公司第3季獲利超出預期，因資料中心用電量增加刺激了商業客戶的需求。美國能源資訊署(EIA)的數據顯示，在人工智慧(AI)資料中心需求不斷增加的支持下，美國電力需求預計到2024年底將升至歷史新高。該公司商業負載與去年同期相比，在財報當季增加超過10%。截至9月30日當季營運獲利為每股1.85元，高於分析師平均預期的每股1.8元。

諾和諾德銷售將成長兩位數

諾和諾德財務長克努森(Karsten Munk Knudsen)在第3季財報的分析師電話會議上表示，以百分比計算，諾和諾德明年的銷售成長可能會達到高兩位數。他說，「這是一個根據數學的前瞻性聲明，我們將在2025年2月初發布更詳細的財測。」他表示，去年的絕對銷售成長與今年相似，這導致2023年成長率為36%，今年約20%。