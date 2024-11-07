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川普勝選原因「笨蛋，問題在經濟」再應驗32年前專家預言

財經新聞組／綜合報導
川普獲得選民支持的重點仍在於對經濟的感受。（路透社）
川普獲得選民支持的重點仍在於對經濟的感受。（路透社）

前美國總統柯林頓(Bill Clinton)的策略師卡維爾(James Carville)1992年明白地表示，美國總統選舉一言以蔽之，就是「笨蛋，問題在經濟」。

對於那些更關心經濟而非其他議題的美國選民來說，近半數表示自己的財務狀況比4年前更糟，因此他們對下一任總統的選擇似乎非常明確：共和黨的川普

川普在拿下賓州、北卡羅來納州和喬治亞州等搖擺州後，確定擊敗了民主黨的賀錦麗，隨後川普宣布在2024年總統競選中獲勝。

根據愛迪生研究公司的全國出口民調數據，大約31%的選民表示經濟是他們最關心的問題，僅次於35%認為民主狀況最重要的選民。將經濟視為首要關注的選民以壓倒性多數投票支持川普，而不是賀錦麗，對比達到驚人的79%對20%。

同時，過去幾年的高通膨以及對金融福祉看法的影響成為明顯的擔憂，也促使選民轉向川普。

超過半數的選民表示，去年通貨膨脹給他們帶來了一些生活困擾；而近四分之一的選民表示，通膨給他們帶來嚴重困難。那些認為這造成生活困擾的人更傾向於支持川普，比率為50%對47%；但認為這是嚴重困難的人中有73%把票投給了這位前總統。

愛迪生的出口民調數據顯示，全國45%的選民表示，他們家庭的財務狀況現在比4年前更糟糕，而2020年的比例僅有20%。這些選民對川普和賀錦麗的支持度也有天壤之別：80%比17%。

選舉結果與調查結果相符。調查顯示，即使失業率接近歷史低點，整體成長基本上高於趨勢，消費者支出依然強勁，家庭整體財富創歷史新高，但消費者對經濟的評級不佳。

雖然隨著聯準會大幅升息使通膨率回到接近2%的目標，2年來情緒有所改善，但仍遠低於川普2017年至2021年第一個任期期間的水平。

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