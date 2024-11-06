我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

神秘人下注川普勝選進帳近5千萬 精準預測背景曝光

加州十項公投案結果出爐 6個YES 4個NO

神秘人逆風下注川普勝選進帳近5千萬 精準預測背景曝光

編譯盧思綸／即時報導
川普勝選，有神秘人在投注市場進帳將近5000萬美元。(路透)
川普勝選，有神秘人在投注市場進帳將近5000萬美元。(路透)

華爾街日報（WSJ）報導，日前預測市場平台Polymarket一名神秘人，在川普勝率不到40%情況下，砸3000萬美元押川普回鍋白宮，大幅帶動川普勝率賭盤；隨著川普在6日贏得選舉，神秘人單日也進帳將近5000萬美元，而神秘人帳戶更榮登Polymarket歷史利潤排行榜榜首。

Polymarket是一個基於區塊鏈的預測市場平台，允許用戶對未來事件的結果進行投注。

選前一名自稱「迪歐」（Théo）、來自法國的男子，在Polymarket預測川普勝率不到4成的情況下，使用4個匿名帳戶重金押注川普勝選，並預測得票率達49%或50%，且會拿下6個搖擺州，甚至拿下賓州、密西根與威斯康辛等「藍牆」。

而迪歐的預測與本屆大選結果相同，根據美聯社統計，川普得票率達到50.9%，並且橫掃全部7個關鍵州，獲得295張選舉人票。

商業內幕報導，隨著川普勝選，迪歐6日單日進帳4800萬美元，名下兩個匿名帳戶也登上歷史利潤排行榜榜首。

WSJ描述，迪歐嗅到「害羞川粉效應」，可能不願意向民調機構表達投票傾向或根本不想參與民調，因此自行委託大型機構針對這種鄰里效應（neighbor effect）進行民調，結果出乎意料顯示「對川普有利」。

迪歐在給WSJ的電子郵件透露，這再次證明民調失準，若能妥善觀測到鄰里效應則會有更大作用。

迪歐先前接受WSJ訪問透露自己是法國人，曾住在美國、擔任過銀行交易員，下注「只是想賺錢」。

川普 民調 利潤

上一則

傳台積電已與美政府完成晶片補助磋商 只待正式簽約

延伸閱讀

尹錫悅電賀川普壓倒性勝利 談北韓派兵援俄「將盡快會晤」

尹錫悅電賀川普壓倒性勝利 談北韓派兵援俄「將盡快會晤」
川普罵台小偷 賴政府噤聲

川普罵台小偷 賴政府噤聲
最神準的水晶球 博弈市場為何能逆民調押中川普當選

最神準的水晶球 博弈市場為何能逆民調押中川普當選
狂人回歸會如何？川普承諾當選後要做這7件事

狂人回歸會如何？川普承諾當選後要做這7件事

熱門新聞

輝達即將被納入道瓊工業指數，取代英特爾。圖為輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳。路透

歷史性時刻…Nvidia將納入道指取代英特爾 這1招見奇效

2024-11-01 18:51
不管總統大選何人勝出，州稅與地方稅抵扣上限都將面臨修改。(取材自pexels)

不管大選誰贏 州稅與地方稅抵扣上限將面臨修改

2024-11-04 08:08
券商平台羅賓漢等交易所，已從美選押注大發利市。 （路透）

不只川普高興？民眾瘋狂押注美國總統大選 「這產業」樂開懷

2024-11-06 07:10
美超微預定在5日美股盤後公布上季（7~9月）財報。（路透）

今年暴衝股價全蒸發 美超微上季財報將出爐 內部交易、下市風險引憂慮

2024-11-05 08:10
美國超過三分之二的州已結束投票。圖為賀錦麗支持者在選舉之夜造勢。(歐新社)

美2/3地區投票結束川普暫領先 道瓊期指大漲450點、比特幣飆漲8%

2024-11-05 22:05
分析師認為，若美超微不足恃，輝達除戴爾外，還可以轉單台灣的委託設計製造商（ODM）和惠與（HPE）。（路透）

美超微落難 除了戴爾之外還有誰得利？

2024-11-05 03:10

超人氣

更多 >
圖表／川普發表勝選談話 總統大選開票最新進度看這裡

圖表／川普發表勝選談話 總統大選開票最新進度看這裡
不斷更新／參院變天共和黨拿下52席 眾院藍186：紅201

不斷更新／參院變天共和黨拿下52席 眾院藍186：紅201
川普宣布勝選 「二度當選總統」創下美國歷史

川普宣布勝選 「二度當選總統」創下美國歷史
川普拿下賓州後宣布勝選 自稱選後將幫助美國「癒合」

川普拿下賓州後宣布勝選 自稱選後將幫助美國「癒合」
川普宣布勝選 賀錦麗開票派對數百支持者提前散場

川普宣布勝選 賀錦麗開票派對數百支持者提前散場