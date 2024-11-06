再掀貿易戰？川普關稅2.0恐重傷美國經濟 克魯曼：有百害無一利

2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。（路透）

共和黨總統候選人川普 已自行宣告勝選，此刻世界各國最擔心的是「川普2.0」上台恐將掀起新一輪貿易戰，2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼 警告，關稅 大戰再起將對美國經濟造成重大傷害。

克魯曼選前在紐約時報專欄撰文指出，川普自詡「關稅人」，認為「關稅」是字典裡「最美的字眼」，事實上他第一任就祭出可觀的關稅，只是若與他現在提議的關稅相比，簡直小巫見大巫。川普已揚言，將對所有進口貨一律課徵10%的關稅，後來又說最多課20%（在芝加哥甚至提到考慮50%的稅率）。他還想對中國進口貨重課60%的關稅。

克魯曼說，川普為何執迷於關稅，不得而知；也許是因為川普老是從贏家、輸家和懲罰的角度來看事情：假如我們向外國人買的東西多於他們向我們買的，川普就認為美國淪為「輸家」，所以想「懲罰」外國人，關稅就是他們進入美國市場必須繳的罰款。

川普總認為，關稅是削減美國貿易逆差、振興美國製造業的方法。經濟學家則大多不以為然，認為川普的關稅無法達成他想要的目的。

評估川普關稅2.0的衝擊

川普競選時拋出的數據或許是信口開河，不可盡信，畢竟只是概念而非具體方案。然而，根據那些數據估算「川普關稅2.0」萬一實施可能產生多大的衝擊，倒可得到一點概念。

生活開銷增加 中低收入戶負擔加重

關稅最簡單明瞭的影響就是物價上漲。2023年，美國從中國進口總值相當於國內生產毛額（GDP）的1.6%，從別國進口則達到9.6%的GDP。由此粗略估算，「川普關稅2.0」導致的通膨效應是：0.6*1.6+0.2*9.6 = 2.88%。以整數計算，生活成本將增加3%。

實際影響可能較小，如果其他國家不採取報復措施而美元升值的話。然而，基於美國大幅提高關稅形同片面撕毀一紙紙的貿易協議，勢必會惹來貿易夥伴國報復。再考量一些美國生產商想必會趁機調漲產品價格，所以「川普關稅2.0」對美國民眾生活費造成的影響，更合理的增幅可能是3%~4%。

但這是平均而言。關稅最主要的影響是推升貨品價格，而不是服務費，而貨物占家庭支出的比率跟家庭所得呈負相關。舉例來說，低收入家庭大部分的開銷都花在購買食物與日用品雜貨，而高所得家庭則經常外食--上餐館用餐的花費有一大部分是服務費，付給廚師、服務生等人。

因此，克魯曼指出，川普大幅提高關稅，勢必導致中、低所得家庭的生活費開銷增加，而且增幅大於平均值。稅收和經濟政策研究所（ITEP）估計，假設川普開徵20%的關稅，所得在金字塔底層五分之一的美國家庭，實質所得將因此縮減5.7%；中等所得家庭則減少4.6%；頂層1%的家庭只會減少1.4%。彼得森國際經濟研究所（PIIE）的分析也得到類似數字。換句話說，「川普關稅2.0」形同一種累退稅（regressive tax）加稅，將對大多數家庭造成沉重的負擔。

負擔有多大呢？目前美國家庭所得中位數大約8萬美元，所以生活費增加4%，對一般家庭而言相當於多繳3,200美元的稅金。

川普關稅2.0後遺症多多

川普不僅否認關稅會推升物價，還宣稱關稅將降低貿易逆差，並振興美國製造業。

但川普若為達到這兩個目標而祭出關稅，恐怕是緣木求魚。華爾街日報最近的意見調查顯示，59%的受訪經濟學家表示，川普的關稅將「降低」國內製造業聘僱人數，僅16%的受訪者持相反看法。鎮

克魯曼指出，川普關稅將造成兩大反效果：可能導致美元走強，使美國製品在全球市場的競爭力減弱，所以進口減少可能與出口下滑相抵，況且還可能惹來貿易夥伴國報復。

第三個關稅招致反效果的原因是，誠如紐約聯邦準備銀行部落格發布的一項2018年調查所強調的，美國製造業深深倚賴進口零件，所以大幅提高關稅，也自然會顯著推升製造業成本。

國際貨幣基金（IMF）2019年一項分析世界各地提高關稅的研究發現，築起關稅壁壘通常會導致失業率升高，「對貿易平衡的效果很小」。

彼得森國際經濟研究所發表的模擬分析顯示，川普的關稅其實反倒會造成貿易逆差「擴增」。就克魯曼的理解，那是因為該模型預測聯準會（Fed）將會提高利率，以抵銷關稅助長通膨的效應，那將導致美元進一步升值，並使美國產品更沒競爭力。由此來看，川普的關稅要想達到振興美國製造業的目標，恐怕是不切實際的想法。

關稅真正導致的後果，是縮小美國的經濟規模。關稅會造成美國貨外銷總額比目前的出口縮減，亦即美國人相對擅長生產的貨物出口萎縮了，而且銷售更多美國人不那麼擅長生產的東西。整體效應將是，美國經濟效率降低，國家變得較窮了。

更何況，川普的關稅將片面撕毀讓全球關稅維持偏低水準的貿易協議，後果是：貿易夥伴國以牙還牙的報復，以及其他國家起而效尤，以致全球市場四分五裂。

這種後果尚且會傷害歐美等大型、富裕的經濟體，給小型、貧窮的經濟體帶來災難自不待言。川普的關稅可能造成全球貧窮暴增，全球紛爭想必加劇。

川普大幅提高關稅的利與弊

壞處是：川普將對中、低收入家庭製造龐大的負擔，關稅或許不會顯著降低貿易逆差，而且美國製造業可能未蒙其利先受其害，更別提美國片面的關稅行動將造成破壞、使世界貿易體系碎片化。

好處是？克魯曼說，他想不出有任何好處。