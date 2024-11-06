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不只川普高興？民眾瘋狂押注美國總統大選 「這產業」樂開懷

編譯陳律安／綜合外電
券商平台羅賓漢等交易所，已從美選押注大發利市。 （路透）
券商平台羅賓漢等交易所，已從美選押注大發利市。 （路透）

共和黨總統候選人川普已自行宣布當選，但在這場選戰中，樂開懷的不是只有川普，還包含提供政治事件合約交易的交易商，因為每當有賭局正在進行，通常獲勝的是莊家。

這次的美國總統大選帶來許多話題，選戰賭局盛行是其中之一，這是拜今年稍早的一項判決所賜，允許交易所買賣政治事件合約。

網路券商平台羅賓漢（Robinhood）10月28日宣布將提供選舉合約，並在兩天後向符合資格的客戶全面推出此一功能。

截至選舉日當天，在羅賓漢平台上已交易超過2億筆總統選戰事件合約。這個數字十分驚人，更令人驚嘆的是，羅賓漢的用戶僅有不到一周的時間來參與投注。

根據羅賓漢的網站資料，每筆合約收0.01美元的手續費，這意味著該公司光是透過選舉投注功能，就賺進超過200萬美元。

羅賓漢並非唯一從這些交易中受益的券商。該公司的選戰合約，透過ForecastEx這個事件合約交易所進行交易。ForecastEx對羅賓漢的每筆合約交易也收取0.01美元的手續費。

ForecastEx是券商Interactive Brokers集團的全資子公司，Interactive Brokers也允許客戶進行選舉合約交易。

Interactive Brokers表示，在10月4日至11月4日的選舉日前夕，已有超過2.2億筆選舉合約在ForecastEx平台上交易。在選舉日下午，又額外交易8,500萬筆合約，合約總計超過3.05億筆。

Interactive Brokers並未加收其他費用，因此ForecastEx和母公司Interactive Brokers從中獲得了超過300萬美元的收入。

在檢視選舉投注市場規模時，也應將目光投向Kalshi。雖然Kalshi不是羅賓漢與Interactive Brokers這類券商，但這家金融科技平台協助推動美國事件合約交易合法化，與商品期貨交易委員會（CFTC）的訴訟也為選舉合約的合法化鋪平道路。

Kalshi發言人說，平台上選舉合約的交易規模大約5.58億美元，這不僅包括「誰會贏得總統選舉？」這個規模約2.6億美元的最大投注市場，還涵蓋誰會贏得特定州、誰會贏得普選票、哪個政黨會贏得參議院等約3億美元的投注。

Kalshi通常對每份合約收取0.01至0.02美元的手續費，但該公司決定為選舉相關合約免除這些費用。Kalshi表示，雖然本身並未從選舉合約中產生任何收入，但這項功能有利吸引新用戶。

羅賓漢 川普 美國總統大選

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